В Лиге конференций обнаружили договорные матчи. Бетторы ставили аномальные суммы на события с коэффициентом 30.00

Договорные матчи могли быть сыграны на днях в квалификации Лиги конференций, утверждают польский спортивный сайт TVP Sport и Бетонмобайл.

«Арсенал Тиват» – «Алашкерт» (1:6)

В первой игре черногорцы сенсационно вырвали у армян ничью (1:1). На победу хозяев тогда давали коэффициент 1.17.

В ответной встрече бетторы почему-то активно прогружали ТБ 1.5 в 1-м тайме. Даже на 35-й минуте игроки продолжали ставить на минимум 2 гола. Некоторые букмекеры перестраховывались и удерживали кэф на ТБ 1.5, но у некоторых операторов он, как и должно быть, улетал до 30.

Только на бирже ставок было зафиксировано пари на ТБ 1.5 на сумму около 250 000 евро. И событие сыграло — бразилец Агдон на 40-й открыл счет, а в допвремя забил второй.

РФШ – «Македония ГП» (4:1)

Таких очевидных прогрузов, как на матч в Подгорице, на игру в Риге не было, но вопросы к ней все равно есть. Первая встреча завершилась минимальной победой РФШ (1:0), а на ответную встречу бетторы «били» по верхам — сначала на ТБ 2.5, потом на Ф1 (-2), а в конце на ТБ 4.5. Судя по обзору, больше всего вопросов вызывает действия обороны РФШ при единственном пропущенном голе.

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