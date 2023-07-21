Великобритания вышла в лидеры по количеству подозрительных матчей

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Международная ассоциация добросовестности ставок (IBIA) опубликовала отчет за второй квартал 2023 года по предупреждениям о подозрительных матчах.

В апреле-июне организация получила от букмекеров 50 сигналов о подозрительных ставках на игры, что на 4% больше по сравнению с пересмотренным показателем первого квартала (48 предупреждений), и на 44% меньше, чем за аналогичный период 2022-го (90 сигналов).

Великобритания вышла на первое место по подозрительным матчам с 9 сигналами в 4 видах спорта (5 в дартсе, 2 в футболе и по 1 в боулинге и боксе).

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