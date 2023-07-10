«Ференцварош» Черчесова – фаворит матча против «Клаксвика» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

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Венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, сыграет в первом квалификационном раунде против клуба «Клаксвик» из Фарерских островов.

Первый матч пройдет в гостях. На прямую победу венгров можно поставить за 1.42, а на успех с форой (-1) – за 1.66. Проход «Ференцвароша» в следующую стадию турнира котируется за 1.08.

Игра состоится 11 июля, начало – в 21:45 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Венгрии 19 июля.

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