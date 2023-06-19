Северная Ирландия выиграла только 2 из последних 10 матчей, дома – лишь один с ноября 2021-го. Впереди игра с Казахстаном

Сборная Северной Ирландии примет дома команду Казахстана. Матч состоится в Белфасте в понедельник, 19 июня.

У Северной Ирландии лишь две победы в последних десяти играх – над Сан-Марино, а также над Косово – в матче, где она уступала в счете до 82-й минуты. Успех в игре с Косово – единственный домашний с ноября 2021 года.

Казахстан из последних 14 матчей проиграл четыре, а больше чем в один мяч – только два: 0:3 Азербайджану и 0:2 Узбекистану.

Победа Казахстана с форой (+1) котируется за 1,74.

Игра Северная Ирландия – Казахстан начнется в 21:45 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Низовой матч Англии против македонцев, Андорра забьет Израилю: на что поставить в квалификации Евро