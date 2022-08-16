Алексей Гасилин сделал прогноз на матч «Буде-Глимт» – «Динамо» Загреб

Бывший футболист сборной России U-17 и питерского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от матча «Буде-Глимт» – «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Всем привет! Хочу поделиться своим мнением о первом матче финала квалификации Лиги чемпионов, в котором „Буде/Глимт“ принимает „Динамо“ Загреб. Команды отлично проводят эту квалификацию. „Буде/Глимт“ на предыдущей стадии уверенно обыграл „Жальгирис“ – 5:0 дома и 1:1 в гостях. Загреб, в свою очередь, преодолел крепкий „Лудогорец“, сделав это очень уверенно – 4:2 на своем поле и 2:1 на выезде.

У обеих команд очень мощная атака, они много забивают. Еще примечателен тот факт, что клубы добыли победы в последних турах национальных чемпионатов. Представитель Норвегии разгромил в гостях „Сарпсборг 08“ (4:1), а хорватский клуб обыграл принципиального соперника из Сплита с таким же счетом.

Но самое интересное то, что у „Динамо“ нет поражений на протяжении почти 20 матчей в рамках всех турниров. Но, как известно, любая серия рано или поздно заканчивается. Думаю, что „Буде/Глимт“ – это именно тот соперник, который на домашнем поле может эту серию оборвать, поскольку на своей арене норвежцы выиграли 25 последних встреч.

Поэтому на этот матч я выбрал комбинированную ставку – победа „Буде/Глимт“ и обе забьют», – считает Гасилин.

П1 + обе забьют можно забрать с коэффициентом 3.75 в БК Winline.

Команды впервые в истории встретятся между собой. Матч состоится 16 августа в 22:00 по МСК.

Источник: РБ