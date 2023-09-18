Лишь 200 000 долларов гарантированы Маркиффу Моррису по новому контракту с «Далласом»

Инсайдер HoopsHype Майкл Скотто поделился подробностями контракта тяжелого форварда с « ».

Журналист сообщает, что соглашение – на один год и является частично гарантированным.

Из 3,2 млн долларов баскетболист точно получит лишь 200 000.

Моррис стал игроком «Мавс» в результате февральского обмена с участием разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Форвард вышел на площадку в восьми матчах и проводил в среднем 8,8 минуты на паркете.

Чемпион НБА-2020 будет выступать под 88-м номером.

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