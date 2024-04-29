У Криса Финча подозрение на разрыв коленного сухожилия. Во время матча в тренера «Миннесоты» врезался Майк Конли

У Криса Финча подозрение на серьезную травму колена.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Тимбервулвз» опасаются, что у главного тренера команды разрыв коленного сухожилия.

Финч получил травму во время четвертого матча серии с « » (122:116, 4-0). После фола в тренера врезался игрок «Вулвз» .

Тренер «Миннесоты» после этого добрался до раздевалки лишь с посторонней помощью.