У Криса Финча подозрение на разрыв коленного сухожилия. Во время матча в тренера «Миннесоты» врезался Майк Конли

Теги травмы Миннесота Финикс НБА Баскетбол - видео Майк Конли Крис Финч НБА плей-офф Девин Букер Баскетбол

У Криса Финча подозрение на серьезную травму колена.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Тимбервулвз» опасаются, что у главного тренера команды разрыв коленного сухожилия.

Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в тренера врезался игрок «Вулвз» Майк Конли

Тренер «Миннесоты» после этого добрался до раздевалки лишь с посторонней помощью.

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8 комментариев
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Ответ Сергей Носков
Игрок придержал, извинился. Достойно себя повёл.
дак это же свой тренер, конечно, достойно)
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Игрок придержал, извинился. Достойно себя повёл.
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Какая жесть, вот уж неожиданно. Здоровья.
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Финч: "Конли, я же свой за что со мной так жестоко"
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Страшно, конечно, реально. Но в Шактин попадет или нет?
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Вот боролись так боролись!
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с какими серьезными мордами они его обступили я думал там баня кровавая и сейчас вертолет 911 прямо на арену прилетит с хирургами на борту, а он потом сам в раздевалку пошел))))

а вообще нефиг зрителей сажать так близко, он их стул он и шмякнулся
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Ответ Вадим Сидоров
Финч: "Конли, я же свой за что со мной так жестоко"
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