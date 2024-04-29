У Криса Финча подозрение на разрыв коленного сухожилия. Во время матча в тренера «Миннесоты» врезался Майк Конли
У Криса Финча подозрение на серьезную травму колена.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Тимбервулвз» опасаются, что у главного тренера команды разрыв коленного сухожилия.
Финч получил травму во время четвертого матча серии с «Финиксом» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в тренера врезался игрок «Вулвз» Майк Конли.
Тренер «Миннесоты» после этого добрался до раздевалки лишь с посторонней помощью.
а вообще нефиг зрителей сажать так близко, он их стул он и шмякнулся