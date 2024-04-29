Лоуренс Фрэнк о возвращении Кавая Ленарда в строй: «Я не могу назвать дату. Хотелось бы мне знать»

Теги травмы Даллас Клипперс Лоуренс Фрэнк НБА НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Лоуренс Фрэнк рассказал о состоянии Кавая Ленарда.

Лидер «Клипперс» снова выбыл из строя из-за воспаления в коленном суставе. В плей-офф-2024 калифорнийцы выиграли два матча без Ленарда, а с ним в составе имеют результат 0-2.

«Кавай невероятно разочарован. Но по ходу третьего матча было хорошо заметно, что он сильно ограничен в подвижности. Мы приняли решение, что пока что Ленард остается вне игры.

Очевидный вопрос: «Когда же он вернется?» Я не могу назвать дату. Хотелось бы мне знать. Надо думать, что Кавай вернется, когда мы поймем, что он может выполнять все необходимые движения. Вот такой у меня ответ на этот вопрос.

Пока что это совсем не Кавай Ленард», – заявил президент «Клипперс».

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3 комментария
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Да оставьте вы уже его в покое.Одна нервотрёпка команде.
Пусть готовится к олимпиаде.
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Чем выходить в разобранном состоянии в виде балласта-пусть лучше без него ребята попытаются справиться, пока получается неплохо.
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