Лоуренс Фрэнк о возвращении Кавая Ленарда в строй: «Я не могу назвать дату. Хотелось бы мне знать»

Лоуренс Фрэнк рассказал о состоянии Кавая Ленарда.

Лидер « » снова выбыл из строя из-за воспаления в коленном суставе. В плей-офф-2024 калифорнийцы выиграли два матча без Ленарда, а с ним в составе имеют результат 0-2.

«Кавай невероятно разочарован. Но по ходу третьего матча было хорошо заметно, что он сильно ограничен в подвижности. Мы приняли решение, что пока что Ленард остается вне игры.

Очевидный вопрос: «Когда же он вернется?» Я не могу назвать дату. Хотелось бы мне знать. Надо думать, что Кавай вернется, когда мы поймем, что он может выполнять все необходимые движения. Вот такой у меня ответ на этот вопрос.

Пока что это совсем не », – заявил президент «Клипперс».