Джоэл Эмбиид о большом количестве нью-йоркских болельщиков в Филадельфии: «Меня это разозлило. Такого быть не должно»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид критически отозвался о болельщиках «Филадельфии».

Действующему MVP не понравилось, что «Нью-Йорк» активно поддерживали в Филадельфии во время четвертого матча серии (92:97, 1-3).

«Это разочаровало. Я люблю наших болельщиков. Я не ругаю их сейчас, но это стало разочарованием. Да, у «Никс» много поклонников, и они находятся не очень далеко от нас.

Но я здесь уже 10 лет и никогда прежде такого не видел. Меня это немного разозлило, особенно потому, что Филадельфия считается спортивным городом. Они всегда проявляли себя, появлялись на арене.

Такого происходить не должно. Да, это не очень нормально», – считает центровой «Сиксерс».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Уроженец Камеруна внезапно обнаружил, что в США на матч НБА билет может купить любой человек и поддерживать любую из соревнующихся команд. "Такого быть не должно", - заявил MVP 2023 года.
+8
0
+8
Так разозлило, что чокернул
+3
0
+3
Пускай переходит в Нью-Йорк, он же хотел.
+2
0
+2
М-да.
+1
0
+1
Потому что им надоело каждый год смотреть одно и то же д***мо вот уже 10 лет.
0
0
0
Ответ _Baltik_
Пускай переходит в Нью-Йорк, он же хотел.
The Flop Brothers – так назовут их связку с Брансаном
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий