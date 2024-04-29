Джоэл Эмбиид о большом количестве нью-йоркских болельщиков в Филадельфии: «Меня это разозлило. Такого быть не должно»

Джоэл Эмбиид критически отозвался о болельщиках «Филадельфии».

Действующему MVP не понравилось, что « » активно поддерживали в Филадельфии во время четвертого матча серии (92:97, 1-3).

«Это разочаровало. Я люблю наших болельщиков. Я не ругаю их сейчас, но это стало разочарованием. Да, у «Никс» много поклонников, и они находятся не очень далеко от нас.

Но я здесь уже 10 лет и никогда прежде такого не видел. Меня это немного разозлило, особенно потому, что считается спортивным городом. Они всегда проявляли себя, появлялись на арене.

Такого происходить не должно. Да, это не очень нормально», – считает центровой «Сиксерс».