Кевин Дюрэнт об Энтони Эдвардсе: «Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Очень впечатлен»

Кевин Дюрэнт отдал должное Энтони Эдвардсу .

« » в воскресенье завершила сезон « » – 122:116 и 4-0 в серии первого раунда.

«Я очень впечатлен Эдвардсом. Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Он так сильно прибавил за то время, что выступает в лиге. Энтони любит игру, любит баскетбол. Это одна из причин, почему я так хорошо к нему отношусь. Он пользуется каждой возможностью. Мне нравится все, что связано с ним.

Буду следить за ним и дальше. Парень выкладывается в каждом матче. Я очень впечатлен им. Буду смотреть за ним до конца его карьеры», – заявил форвард «Санз».