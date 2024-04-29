Кевин Дюрэнт об Энтони Эдвардсе: «Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Очень впечатлен»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Дюрэнт отдал должное Энтони Эдвардсу .

«Миннесота» Эдвардса в воскресенье завершила сезон «Финикса» – 122:116 и 4-0 в серии первого раунда.

«Я очень впечатлен Эдвардсом. Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Он так сильно прибавил за то время, что выступает в лиге. Энтони любит игру, любит баскетбол. Это одна из причин, почему я так хорошо к нему отношусь. Он пользуется каждой возможностью. Мне нравится все, что связано с ним.

Буду следить за ним и дальше. Парень выкладывается в каждом матче. Я очень впечатлен им. Буду смотреть за ним до конца его карьеры», – заявил форвард «Санз».

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5 комментариев
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Кевин Дюрэнт об Энтони
Эдвардсе: «Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Очень впечатлен. Когда можно запросить обмен в Миннесоту ?» заявил форвард «Санз».
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Ответ Стопы Зайона
Кевин Дюрэнт об Энтони Эдвардсе: «Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Очень впечатлен. Когда можно запросить обмен в Миннесоту ?» заявил форвард «Санз».
Это уже настолько не актуальная шутка 🤡
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My next chapter...
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Ответ Стопы Зайона
Кевин Дюрэнт об Энтони Эдвардсе: «Больше всего люблю смотреть именно за его игрой. Очень впечатлен. Когда можно запросить обмен в Миннесоту ?» заявил форвард «Санз».
В теории можно на КЭТ-а махнуть, чем не уин-уин?
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Ответ Августин Афанасьев
Это уже настолько не актуальная шутка 🤡
пусть шутит,он же считает,что первопроходец))))))))))))
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