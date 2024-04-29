Карл-Энтони Таунс: «Энтони Эдвардс – лицо НБА»

Карл-Энтони Таунс отдал должное Энтони Эдвардсу.

Центровой «Миннесоты» похвалил одноклубника на пресс-конференции после четвертой победы над «Финиксом» (122:116, 4-0).

« – лицо , продолжаю это повторять. Ему не нравится, когда я так говорю, но это правда.

Мне приходится надевать солнечные очки, когда я оказываюсь рядом с Энтони, настолько светлое у него будущее», – сказал с улыбкой.

Эдвардс в воскресенье набрал 40 очков, 9 подборов и 6 передач, « » закрыла серию с «Финиксом».