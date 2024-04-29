Карл-Энтони Таунс: «Энтони Эдвардс – лицо НБА»
Карл-Энтони Таунс отдал должное Энтони Эдвардсу.
Центровой «Миннесоты» похвалил одноклубника на пресс-конференции после четвертой победы над «Финиксом» (122:116, 4-0).
«Энтони Эдвардс – лицо НБА, продолжаю это повторять. Ему не нравится, когда я так говорю, но это правда.
Мне приходится надевать солнечные очки, когда я оказываюсь рядом с Энтони, настолько светлое у него будущее», – сказал Таунс с улыбкой.
Эдвардс в воскресенье набрал 40 очков, 9 подборов и 6 передач, «Миннесота» закрыла серию с «Финиксом».
Желаю удачи Миннесоте. Битва с Денвером ( или с ЛАЛ 😄 ) будет легендарной.
12 июля 1998 Шай,
5 августа 2001 Эдвардс
Как то не 2,5 года, а скорее 3.