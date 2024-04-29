Карл-Энтони Таунс: «Энтони Эдвардс – лицо НБА»

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Карл-Энтони Таунс Энтони Эдвардс Баскетбол

Карл-Энтони Таунс отдал должное Энтони Эдвардсу.

Центровой «Миннесоты» похвалил одноклубника на пресс-конференции после четвертой победы над «Финиксом» (122:116, 4-0).

«Энтони Эдвардс – лицо НБА, продолжаю это повторять. Ему не нравится, когда я так говорю, но это правда.

Мне приходится надевать солнечные очки, когда я оказываюсь рядом с Энтони, настолько светлое у него будущее», – сказал Таунс с улыбкой.

Эдвардс в воскресенье набрал 40 очков, 9 подборов и 6 передач, «Миннесота» закрыла серию с «Финиксом».

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15 комментариев
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По фактам. То что 22 летний паренек сделал с Санс - невероятно. Для меня Букер перед сезоном был лучшим SG в лиге без сомнений, но теперь Эдвардс является не просто лучшим SG, но и одним из лучших игроков лиги.
Желаю удачи Миннесоте. Битва с Денвером ( или с ЛАЛ 😄 ) будет легендарной.
+15
0
+15
Ответ 5litrovich
Лучший SG - Шай.
Мне кажется в этом сезоне он больше времени проводит на PG. Но даже если смотреть на него как на 2, нынешний Эдвардс ничем не уступает
+9
0
+9
Ответ ShowTime.
По фактам. То что 22 летний паренек сделал с Санс - невероятно. Для меня Букер перед сезоном был лучшим SG в лиге без сомнений, но теперь Эдвардс является не просто лучшим SG, но и одним из лучших игроков лиги. Желаю удачи Миннесоте. Битва с Денвером ( или с ЛАЛ 😄 ) будет легендарной.
Лучший SG - Шай.
+9
-3
+6
Ответ Russell Westbrook
Шай намного старше
На 2,5 года всего
+2
0
+2
Кто помнит баскетболиста Моранта? Перебздел он немного. Теперь вся слава муравью. Как считаете, Морант на pg к Эдвардсу нормально бы зашел?
+1
0
+1
Ответ 5litrovich
Лучший SG - Шай.
Шай намного старше
+1
0
+1
Ответ 5litrovich
На 2,5 года всего
Давай уж тогда точными быть
12 июля 1998 Шай,
5 августа 2001 Эдвардс

Как то не 2,5 года, а скорее 3.
+1
0
+1
букыр сгнил после отношений с кардашьянами
+1
-1
0
Эдвардс прекрасен , Макдениэлс раскрылся как супер защитник , и в свое время приход Конли, подняли франшизу Волков..заруба будет с Денвером знатная , если те дожмут La
0
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Ответ ShowTime.
По фактам. То что 22 летний паренек сделал с Санс - невероятно. Для меня Букер перед сезоном был лучшим SG в лиге без сомнений, но теперь Эдвардс является не просто лучшим SG, но и одним из лучших игроков лиги. Желаю удачи Миннесоте. Битва с Денвером ( или с ЛАЛ 😄 ) будет легендарной.
Имхо, скорее не он с ними сделал, а они сделали сами с собой
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Ответ 5litrovich
На 2,5 года всего
Странно) он же ещё несколько лет назад играл за Клипперс,бился бок о бок с Крис Полом против Хьюстона а Энт вчерашний новичок
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Ответ boller_73
Имхо, скорее не он с ними сделал, а они сделали сами с собой
Человек который смотрел бы эти игры, точно такого не написал.
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Ответ ShowTime.
Мне кажется в этом сезоне он больше времени проводит на PG. Но даже если смотреть на него как на 2, нынешний Эдвардс ничем не уступает
По сезону заметно уступает по всем показателям Шаю, а в ПО Эдвардс пока на космическом уровне
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Ответ ShowTime.
По фактам. То что 22 летний паренек сделал с Санс - невероятно. Для меня Букер перед сезоном был лучшим SG в лиге без сомнений, но теперь Эдвардс является не просто лучшим SG, но и одним из лучших игроков лиги. Желаю удачи Миннесоте. Битва с Денвером ( или с ЛАЛ 😄 ) будет легендарной.
Эдвардс очередной отец Букера
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