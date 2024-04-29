Эдриан Воджнаровски: «Фрэнк Вогель может быть уволен из «Финикса»

Эдриан Воджнаровски описал ситуацию с главным тренером «Санз» Фрэнком Вогелем.

«Несмотря на все ограничения с составом, в лиге растет уверенность, что окажется под угрозой, если его команда проиграет, особенно если она проиграет всухую.

Дело не только в том, как плохо команда выглядела в третьем матче. Когда у вас такая зарплатная ведомость, такие ожидания, вы должны не только показать больше в первом раунде, но пройти его», – заявил журналист ESPN.

В воскресенье «Санз» уступили «Вулвз» со счетом 116:122 и завершили выступление в сезоне – 0-4.

Вогель возглавил звездный « » в межсезонье-2023. В регулярном чемпионате команда добилась результата 49-33.