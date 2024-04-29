Эдриан Воджнаровски: «Фрэнк Вогель может быть уволен из «Финикса»

Теги Миннесота Финикс НБА НБА плей-офф Фрэнк Вогель Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Эдриан Воджнаровски описал ситуацию с главным тренером «Санз» Фрэнком Вогелем.

«Несмотря на все ограничения с составом, в лиге растет уверенность, что Фрэнк Вогель окажется под угрозой, если его команда проиграет, особенно если она проиграет всухую.

Дело не только в том, как плохо команда выглядела в третьем матче. Когда у вас такая зарплатная ведомость, такие ожидания, вы должны не только показать больше в первом раунде, но пройти его», – заявил журналист ESPN.

В воскресенье «Санз» уступили «Вулвз» со счетом 116:122 и завершили выступление в сезоне – 0-4.

Вогель возглавил звездный «Финикс» в межсезонье-2023. В регулярном чемпионате команда добилась результата 49-33.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
От увольнения Вогеля контракт Била меньше не станет.
+14
-1
+13
За такой результат в плей-офф, однозначно должен быть уволен
+8
0
+8
Что значит "может быть" ?)
+4
0
+4
В первую очередь должен быть уволен тот, кто притащил в команду за 50 мультов в год Брэдли Била.
+3
0
+3
1 год не показатель, тем более с таким диким западом.
+2
0
+2
Ответ arbuz82
От увольнения Вогеля контракт Била меньше не станет.
Контракт Била плох. Но выглядит всё так, будто состав команды выбирал Бил и тренировал он же. А Вогель типа не причём. Да?
+2
0
+2
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Контракты Букера, Дюрэнта и Била все равно никуда от этого не денутся. Уволить надо того, кто вывалил кучу миллионов чуваку из Вашингтона. Джеймсу Джонсу на выход
Справедливости ради, Букер заслужил такой контракт, Дюрант ещё куда ни шло, а вот плохой контракт Била, это нонсенс.
+2
0
+2
Увольнять надо генерального менеджера Джонса, развалившего отлично сыгранный состав из всех драфт-пиков Финикса во главе с Крисом Полом, когда нужно было лишь точечное усиление, а теперь очень сильно запахло ребилдом.
+1
0
+1
Ща Риверс освободится, хватайте пока не перехватили, его звезды любят :)
+1
0
+1
Контракты Букера, Дюрэнта и Била все равно никуда от этого не денутся. Уволить надо того, кто вывалил кучу миллионов чуваку из Вашингтона. Джеймсу Джонсу на выход
0
0
0
да нормально все у миньки состав более глубокий
0
0
0
Может попробовать вернуть Криса?
0
0
0
Ответ Oiler39
Увольнять надо генерального менеджера Джонса, развалившего отлично сыгранный состав из всех драфт-пиков Финикса во главе с Крисом Полом, когда нужно было лишь точечное усиление, а теперь очень сильно запахло ребилдом.
не факт что он сам этого хотел. Вполне возможно что это инициативы Ишбии
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий