Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона после точного 3-очкового
Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона.
После точного дальнего броска во второй четверти четвертого матча «Даллас» – «Клипперс» (111:116, 2-2) форвард скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на трибуны.
Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс» во время победной для техасцев третьей встречи противостояния.
Джордж в воскресенье набрал 33 очка (11 из 19 с игры), 6 подборов, 8 передач и 4 перехвата.
Но победителей не судят)