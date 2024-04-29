Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона после точного 3-очкового

Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона.

После точного дальнего броска во второй четверти четвертого матча « » – «Клипперс» (111:116, 2-2) форвард скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на трибуны.

выразительно посмотрел на скамейку « » во время победной для техасцев третьей встречи противостояния.

в воскресенье набрал 33 очка (11 из 19 с игры), 6 подборов, 8 передач и 4 перехвата.