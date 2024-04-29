Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона после точного 3-очкового

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Пол Джордж повторил позу Пи Джей Вашингтона.

После точного дальнего броска во второй четверти четвертого матча «Даллас» – «Клипперс» (111:116, 2-2) форвард скрестил руки на груди и вызывающе посмотрел на трибуны.

Вашингтон выразительно посмотрел на скамейку «Клипперс» во время победной для техасцев третьей встречи противостояния.

Джордж в воскресенье набрал 33 очка (11 из 19 с игры), 6 подборов, 8 передач и 4 перехвата.

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3 комментария
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Красава.
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Было бы глупо, если с чокерили и проиграли бы матч ))))
Но победителей не судят)
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Ну, когда молодец, тогда молодец Жоржик.
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