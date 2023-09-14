Маркифф Моррис о стычке с Йокичем в 2021 году: «Это был удар исподтишка, но он еще получит свое»

Теги Денвер Майами НБА Маркифф Моррис Никола Йокич Баскетбол

Чемпион НБА-2020 Маркифф Моррис вспомнил конфликт с центровым «Денвера» Николой Йокичем, который закончился четырехмесячным вылетом тогда форварда «Майами».

«Удар исподтишка – так это называется у нас в районе. Я уже через две недели был допущен к игре, они просто держали меня в запасе.

Это был удар исподтишка, но он еще получит свое», – сказал Моррис в подкасте All The Smoke.

В 2021 году Моррис при счете 94:111 грубо сфолил на Йокиче, после чего серб разогнался и ударил его плечом в спину.

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Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Перемен! «Детройт»

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7 комментариев

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Nuteruoli
Год назад он говорил что у него болела спина несколько месяцев, а тут он говорит, что уже готов был играть через две недели. Странный этот Моррис, живёт прошлым.
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mibX
Уже вроде получил свое: 2 МВП регулярки, МВП финальной серии и кубок Ларри О’Брайена. Надеюсь, что на этом не остановится.
А Моррис может с братишками на районе дальше обсуждать как это называется, так как скорее всего его карьера в НБА после этого эпизода внезапно закончилась.
+18
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+18
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pachem xenon
нагрубил, отвернулся - получи вдогонку

у йокича в районе так
+12
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Неукроугин
"Удар исподтишка - так это называется". Ну это хорошо, что Морис знает как называется, то что он сделал. А вот то, что получил в ответ называется "Мгновенная карма - быдло получает по заслугам".
+6
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Райли Карри
после драки кулаками не машут
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quznez
чувачок пытается подписаться с Далласом. он уверен, что Дончич захочет эту громозеку, после угроз в сторону Джокера, иметь в команде?
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Nikita Dorodenko
Страхинья и Неманья вошли в чат
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