Маркифф Моррис о стычке с Йокичем в 2021 году: «Это был удар исподтишка, но он еще получит свое»
Чемпион НБА-2020 Маркифф Моррис вспомнил конфликт с центровым «Денвера» Николой Йокичем, который закончился четырехмесячным вылетом тогда форварда «Майами».
«Удар исподтишка – так это называется у нас в районе. Я уже через две недели был допущен к игре, они просто держали меня в запасе.
Это был удар исподтишка, но он еще получит свое», – сказал Моррис в подкасте All The Smoke.
В 2021 году Моррис при счете 94:111 грубо сфолил на Йокиче, после чего серб разогнался и ударил его плечом в спину.
Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
А Моррис может с братишками на районе дальше обсуждать как это называется, так как скорее всего его карьера в НБА после этого эпизода внезапно закончилась.
у йокича в районе так