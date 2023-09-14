Маркифф Моррис о стычке с Йокичем в 2021 году: «Это был удар исподтишка, но он еще получит свое»

Чемпион НБА-2020 Маркифф Моррис вспомнил конфликт с центровым « » , который закончился четырехмесячным вылетом тогда форварда « ».

«Удар исподтишка – так это называется у нас в районе. Я уже через две недели был допущен к игре, они просто держали меня в запасе.

Это был удар исподтишка, но он еще получит свое», – сказал Моррис в подкасте All The Smoke.

В 2021 году Моррис при счете 94:111 грубо сфолил на Йокиче, после чего серб разогнался и ударил его плечом в спину.

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