Джейлен Брансон о рекордных 47 очках: «Вспомню об этом после завершения карьеры»

Джейлен Брансон прокомментировал рекордный перфоманс в матче с «Сиксерс» .

Разыгрывающий « » набрал 47 очков и установил новый рекорд клуба по количеству очков в матче плей-офф.

«Вспомню об этом после завершения карьеры. Да нет, правда, это очень здорово, нам это очень помогло, сегодня это помогло победить.

Но это никак не скажется на нас в следующих матчах», – заявил Брансон.

реализовал 18 из 34 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 1 блок-шот и 1 потерю за 43,5 минуты на паркете.