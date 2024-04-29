Джейлен Брансон о рекордных 47 очках: «Вспомню об этом после завершения карьеры»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон прокомментировал рекордный перфоманс в матче с «Сиксерс» .

Разыгрывающий «Нью-Йорка» набрал 47 очков и установил новый рекорд клуба по количеству очков в матче плей-офф.

«Вспомню об этом после завершения карьеры. Да нет, правда, это очень здорово, нам это очень помогло, сегодня это помогло победить.

Но это никак не скажется на нас в следующих матчах», – заявил Брансон.

Брансон реализовал 18 из 34 с игры, 2 из 8 из-за дуги, 9 из 11 с линии штрафных, а также сделал 10 передач, 4 подбора, 1 блок-шот и 1 потерю за 43,5 минуты на паркете.

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5 комментариев
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Со страхом жду, что Бросон схватит звезду, но пока, к счастью, этого не происходит. Эталонный трудяга и пахарь
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Ответ xQcoW
Будет эпично, если встретимся с Далласом при следующей возможности
не будет ибо никак они не встретятся, ни в следующем, ни в позаслелующем))
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+1
Ответ Skeleton64
Со страхом жду, что Бросон схватит звезду, но пока, к счастью, этого не происходит. Эталонный трудяга и пахарь
посмотрим какой грузовичок с деньгами будет на кону через 2 года
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