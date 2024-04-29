Док Риверс: «Оставались в игре до конца, несмотря на все трудности»
Док Риверс подвел итоги 4-го матча с «Индианой» (113:126, 1-3).
«Милуоки» провел встречу без травмированных лидеров Янниса Адетокумбо и Дэмиана Лилларда.
«Перед матчем мы понимали, что нам придется что-то придумывать и делать вещи, которые обычно не делаем. Мне показалось, что мы оставались в игре до конца, несмотря на все трудности», – заявил главный тренер «Бакс».
Крис Миддлтон и Пэт Коннотон травмировались по ходу встречи, Бобби Портис был удален в первой четверти за стычку.
«Удаление Портиса стало проблемой, ничего не скажешь. Матчи плей-офф проходят в эмоциональной борьбе, случилось то, что случилось», – сказал Риверс.