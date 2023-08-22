«Даллас» планирует отчислить Джавейла Макги и подписать Маркиффа Морриса

Теги возможные переходы Даллас НБА Джавейл Макги Маркифф Моррис Баскетбол

«Мэверикс» планируют расстаться с центровым Джавейлом Макги (35 лет, 213 см) и подписать новый контракт с форвардом Маркиффом Моррисом (33 года, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В контракте Макги осталось два года и 11,7 млн долларов с опцией игрока на сезона-2024/25. «Даллас» намерен «расписать» остаток контракта на несколько лет вперед. Клуб должен использовать схему к следующей недели.

В прошлом сезоне Макги провел за «Даллас» 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

Моррис перешел из «Нетс» в «Мэверикс» в феврале в результате обмена с участием Кайри Ирвинга. В 8 матчах за команду он набирал в среднем 4,5 очка и 1,5 подбора.

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Прошлым летом дали ему 17 миллионов на три года с опцией игрока, и это в 34 года
Бездарная работа фронт-офиса
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vanila Panda
меняют пупу на лупу
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коля Постнов
Ответ ygcn5c2ty9
Прошлым летом дали ему 17 миллионов на три года с опцией игрока, и это в 34 года Бездарная работа фронт-офиса
Зато я за Мабоя очень рад :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Курье Хамес
обратно в Лейкерс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий