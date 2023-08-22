«Даллас» планирует отчислить Джавейла Макги и подписать Маркиффа Морриса

«Мэверикс» планируют расстаться с центровым (35 лет, 213 см) и подписать новый контракт с форвардом (33 года, 206 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В контракте Макги осталось два года и 11,7 млн долларов с опцией игрока на сезона-2024/25. « » намерен «расписать» остаток контракта на несколько лет вперед. Клуб должен использовать схему к следующей недели.

В прошлом сезоне Макги провел за «Даллас» 42 матча, набирая в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора. Центровой является трехкратным чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт» и «Лейкерс».

Моррис перешел из «Нетс» в «Мэверикс» в феврале в результате обмена с участием Кайри Ирвинга. В 8 матчах за команду он набирал в среднем 4,5 очка и 1,5 подбора.

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