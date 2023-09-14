Братья Моррисы опровергли слухи, что в плей-офф 2017 года Маркус вышел вместо Маркиффа за «Уизардс»

Теги Бостон НБА Вашингтон Маркус Моррис Маркифф Моррис Баскетбол

Братья Маркифф и Маркус Моррис стали гостями подкаста All The Smoke, ведущими которого являются бывшие игроки НБА Мэтт Барнс и Стивен Джексон.

Во время плей-офф 2017 года в сети появились домыслы, что Маркус вышел на паркет за «Вашингтон» вместо Маркиффа во время второй игры серии второго раунда против «Бостона».

В первой игре Маркифф подвернул голностоп, но вместо того, чтобы пропустить встречу, он вышел во второй встрече и набрал 16 очков и сделал 6 подборов за 27 минут.

В подкасте братья признались, что постоянно делали так в школе, однако тот день в 2017 году не был одним из них: «Они рассказывали, что мы командами поменялись. Даже целую статью этому отвели. Это неправда».

Перемен! «Детройт»

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Бояринов
Думаю, что пока они не завершили карьеру, в таком признаваться в любом случае может быть чревато наказанием

Как же все таки удивительно, что природа может создавать настолько похожих людей)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий