Братья Моррисы опровергли слухи, что в плей-офф 2017 года Маркус вышел вместо Маркиффа за «Уизардс»

Братья Маркифф и стали гостями подкаста All The Smoke, ведущими которого являются бывшие игроки НБА Мэтт Барнс и Стивен Джексон.

Во время плей-офф 2017 года в сети появились домыслы, что Маркус вышел на паркет за « » вместо Маркиффа во время второй игры серии второго раунда против « ».

В первой игре Маркифф подвернул голностоп, но вместо того, чтобы пропустить встречу, он вышел во второй встрече и набрал 16 очков и сделал 6 подборов за 27 минут.

В подкасте братья признались, что постоянно делали так в школе, однако тот день в 2017 году не был одним из них: «Они рассказывали, что мы командами поменялись. Даже целую статью этому отвели. Это неправда».

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