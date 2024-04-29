У Кевина Дюрэнта были вопросы по поводу того, как его используют в атаке (Чарания)

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Фрэнк Вогель Баскетбол

Кевин Дюрэнт недоволен своей ролью в атаке «Санз».

Об этом рассказал инсайдер Шэмс Чарания.

«Источники сообщили, что у Дюрэнта все время имелись вопросы по поводу атаки. Он считал, что его слишком часто отправляли в угол, а у команды не было надлежащего плана, как использовать его сильные стороны, поскольку нападение было построено на пик-н-роллах», – информирует Чарания.

В воскресенье «Санз» уступили со счетом 116:122 и завершили выступление в сезоне – 0-4.

В регулярном чемпионате 35-летний форвард набирал 27,1 очка в 75 матчах.

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