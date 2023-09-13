В НБА все еще ничего не происходит, а я все еще подвожу итоги баскетбольного межсезонья. В предыдущем тексте обсуждались восточные команды и их летние изменения. Теперь наступила очередь лучшей из конференций.

«Гризлис»

Пришли: Маркус Смарт, Деррик Роуз, Джош Кристофер

Ушли: Диллон Брукс, Тайус Джонс

Продлили: Десмонд Бэйн

С точки зрения долгосрочных перспектив самое важное тут продление Бэйна: 5-летняя детская максималка.

Вообще детская максималка составляет 25% от потолка. Но при выполнении определенных условий (типа получения MVP) игрок, выходящий с детского контракта, может получить контракт в 30% от потолка, это называется правилом Роуза. И обычно при продлении звездной молодежи это так и прописывается: контракт на 25% от потолка, но, если правило Роуза сработает, то игрок получит 30%. Или так: попадет в первую сборную НБА – получит 30-процентную максималку, во вторую сборную – получит 28-процентную максималку, а за третью пятерку будет ему 26%, хотя с позиций НБА любая символическая сборная дает право на 30-процентный макс. Короче, обычно там прописана возможность повышения контракта, если игрок получит право на это повышение.

В случае Бэйна такая опция не предусмотрена. Даже если он получит MVP или попадет в символическую пятерку сезона, все равно будет получать 25% от потолка. Больше того, чтобы добраться именно до 25%, ему придется выполнить некоторые условия, ибо часть его зарплаты (около 8,5М по дистанции контракта) прописана бонусами. Причем такими, которые считаются маловероятными, так как даются за что-то, чего в прошлом Бэйн он не делал. И это 5-летний контракт без опции игрока. Это достаточно удобная команде версия максималки. Так или иначе, Бэйн тут был, и в том, что он тут будет, мало кто сомневался.

Из изменений же нужно отметить замену Брукса на Смарта и Джонса на Роуза.

Брукс в прошлогоднем плей-офф был слишком плох и совсем никуда не попадал. И хотя Смарт по последним сезонам бросает ровно с той же точностью, что и Брукс, разница все же есть. Против Маркуса, как правило, защищаются. Плюс он может вести мяч. Плюс в свое время (еще до пары удачных бросковых сезонов) много работал без мяча и ставил заслоны под шутеров, чтобы привлечь к себе внимание защиты. Смарт должен быть чуть лучше Брукса в атаке, параллельно не уступая в защите.

Подписание же Роуза призвано помочь в ситуации с Джа.

Во-первых, пока Морэнт не играет (там дисквалификация на 25 матчей), команде, потерявшей Тайуса Джонса, не помешает еще один защитник.

Во-вторых, когда Джа вернется, Роуза могут сделать ментором для Морэнта, чтобы молодой как-то поумерил свой пыл. И тут Роуз с его авторитетом тоже будет очень в тему.

«Джаз»

Пришли: Джон Коллинс, Кейонте Джордж (драфт), Тэйлор Хендрикс (драфт), Омер Юртсевен

Ушли: Руди Гей, Дэмиан Джонс и, видимо, Хуан Тоскано-Андерсон

Продлили: Джордан Кларксон

В прошлом году «Юта» забрала Маркканена и Секстона, по сути, в качестве вложений. Мы верим, что вы достаточно талантливы, чтобы однажды ваши не самые крупные контракты стали ценными. С Маркканеном сработало на ура, с Секстоном пока не получилось, но времени еще вагон.

Вот и в этом году было нечто похожее – забрали Коллинса за спасибо. Стоит ли он 25М сейчас? Нет. Но в прошлом году он играл с травмой пальца, которая, вероятно, мешала броску. Если в новом сезоне Джон залечит руку и вернется хотя бы на 35% из-за дуги, его контракт тут же станет более востребованным.

Омер Юртсевен был приличным центром совсем недавно. Потом случилась травма и пропущенный сезон. И теперь «Джаз» подписывают его за 2,5М в год на 2 сезона, первый из которых гарантирован частично, а второй – не гарантирован вовсе.

Потом было подписано продление с Кларксоном (вступит в силу в сезоне-24/25). Причем частью этого продления было поднятие зарплаты в сезоне-23/24. Там изначально было прописано 14М, а Эйндж накинул 9М сверху, потому что может себе позволить. Таким образом Кларксон получит 23М в этом сезоне.

Зачем Эйнджу это делать? Ну, во-первых, Кларксон – уже легенда клуба. Во-вторых, он просто классный. В-третьих, есть небольшая вероятность, что на этот сезон перенесли зарплату с сезонов следующих. Ты хотел продление на 37М за 2 года? Отлично, только давай 9 из этих 37М мы отдадим тебе сейчас, а потом у тебя будет то самое продление с оставшимися 28М на 2 года. Эйндж платит сейчас, когда деньги ему особо девать некуда, а потом, когда это может быть важно, Кларксон будет зарабатывать меньше, что и само по себе удобнее и для потенциального обмена привлекательнее.

Эйндж не упускает возможности преуспеть и в мелочах. Но самое важное для «Юты» – это то, как себя проявят Хендрикс и Джордж. Оба высокие пики на прошедшем драфте. В задней линии у «Джаз» минуты есть, так что Джорджа будут пинками выгонять на паркет. Хендриксу в старт пробиться сложнее, но он как раз может быть первым игроком со скамейки: когда Коллинс садится, а Маркканен сдвигается с «тройки» на «четверку» и нужно выпустить дополнительного форварда, наступает время Тейлора. Команда ни разу не глубокая, да и об окончании перестройки не объявляла, так что молодым нужно давать шансы.

«Кингс»

Пришли: Крис Дуарте, Саша Везенков

Ушли: Ришон Холмс, Чимези Мету и, видимо, Терренс Дэвис

Продлили: Домантас Сабонис

Переподписали: Харрисон Барнс

Наиболее ярким изменением в «Кингс» этим летом стал приход Везенкова. Говорят, что он – крупный продвинутый шутер, который хорошо двигается без мяча и обещает проблем в защите как для соперников, так и для партнеров. Звучит как персона, которая нормально сработается с Сабонисом в частности и с «Кингс» в целом. Пока же не очень понятно, станет ли Везенков кем-то большим, чем просто сменщиком Кигана Мюррея.

«Кингс» постарались сохранить то, что было. Переподписали Барнса на 18М в год, что звучит адекватно, продлили Сабониса на 4 сезона за 46М в год. Не многовато ли это за человека, которого переиграл Кевон Луни? Вопрос с подвохом, потому что Кевон Луни переигрывает примерно всех, с этим просто придется жить. Важно то, что оба лучших игрока «Кингс» – тут на ближайшие 3 года. В последнем из этих трех сезонов их совокупная зарплата составит 82М (и это если Сабонис заработает свои бонусы). К тому моменту Лиллард будет получать 59М, а пара Тейтум-Браун подберется к 120М.

Кто-то скажет: «Какие звезды, такие и зарплаты». И действительно, ни Сабонис, ни Фокс на топ-10 игроков не тянут. Но работает оно так далеко не всегда, и мы видели уже не одного Брэдли Била, который до первокалиберной звезды не дотягивает, а зарабатывает по полной. «Кингс» продлили своих лидеров на вменяемые деньги, и теперь у них хватит финансовой гибкости, чтобы окружить этот дуэт более талантливыми партнерами. Это важно. И потом, прошлогодний Фокс очень даже похож на игрока, который в топ-10 залезть способен.

А еще «Кингс» получили Криса Дуарте, скорера на скамейку, который совсем не помешает, если Терренс Дэвис действительно уходит (говорят, что на него претендуют 4 команды, среди которых «Кингс» не значатся).

«Клипперс»

Пришли: Кеньон Мартин мл.

Ушли: Эрик Гордон

Переподписали: Мэйсон Пламли, Расселл Уэстбрук

Не продлили: Кавай Ленард, Пол Джордж

ЭлЭй проводят достаточно скучное межсезонье, по крайней мере, пока. Пока они еще не выменяли Хардена, пока они не подписали новые контракты с Джорджем и Ленардом (без продлений они оба с вероятностью 99% отклонят опции и станут свободными агентами следующим летом). И именно от того, как разрешатся эти ситуации, будет зависеть судьба клуба на ближайшие сезоны.

Но и в том, что «Клипперс» уже сделали, проглядываются некоторые сигналы.

Переподписание Пламли намекает на то, что «парусники» продолжают отвязываться от смоллбола. Долгое время «Клипперс» были командой, которая в решающие моменты снимает центра и играет маленькой пятеркой. Теперь у них уже два полноразмерных центра (и еще Мусса Диабате), а Моррис и Ковингтон, которые могли бы играть смоллбольных «пятых», вылетают из ротации.

Отпустили Гордона, который был в порядке и которого можно было сохранить у себя. «Клипперс» и после этого шага находятся над новым сверхжестким потолком. И отчисление Гордона – шаг исключительно финансовый. Как оказалось, даже Балмер иногда считает деньги (сохранение Гордона обошлось бы «Клипперс» в девятизначную сумму).

За копейки сохранили Уэстбрука. Расселл нашел свою команду, где есть шутеры и нет совсем уж доминирующих на мяче игроков. И, конечно, лучше всего он раскрывается тогда, когда кто-то из лидеров травмирован, благодаря чему получает более активную роль. А тут часто кто-то травмирован. После прошлогоднего плей-офф Уэстбрук мог найти себе более выгодный контракт, но в итоге согласился на 3,8М от команды, за которую ему понравилось играть.

«Лейкерс»

Пришли: Гэйб Винсент, Кэм Реддиш, Торин Принс, Джексон Хейз, Кристиан Вуд

Ушли: Деннис Шредер, Трой Браун, Малик Бизли, Тристан Томпсон, Уэньин Гэбриэл, Лонни Уокер

Продлили: Энтони Дэвис

Переподписали: Дианджелло Расселл, Руи Хатимура, Остин Ривс

У «Лейкерс» получилось удачное межсезонье.

Остин Ривс был ограниченно свободным агентом. И этот институт устроен так, что сами «Лейкерс» с их финансовой ситуацией предложить много не могли. Но могли повторить предложение другой команды даже на внушительную сумму. И «озерники» так и сказали: мы повторим любое предложение. Все поверили, и предлагать Ривсу никто ничего не стал. А «Лейкерс» в итоге просто подписали Остина на 13,5М в год на 4 сезона (последний – опция игрока) – максимум, который «Лейкерс» могли позволить. После такого агента нужно уволить. Единственная задача этого крючкотвора – позвонить в «Сперс» и попросить кинуть Ривсу что-то типа 20М в год на 4 сезона, и за это пообещать медицинские карты всех своих клиентов на 10 ближайших драфтах. И пусть «Лейкерс» это повторяют.

В итоге Пелинка всех переиграл.

Потом было продление ЭйДи. У Дэвиса вместо опции игрока на последний год контракта была прописана опция раннего расторжения. Это немного разные вещи. Так, если бы на сезон-24/25 у Дэвиса была бы опция игрока, он мог бы уже этим летом ее отклонить и подписать продление, которое как раз будет начинаться с сезона-24/25. А при опции раннего расторжения так сделать нельзя. Там два варианта. Первый: ты ждешь следующего лета, расторгаешь контракт по этой опции и подписываешь новый в качестве свободного агента. Второй: ты подписываешь продление сейчас, но это автоматически означает, что от опции раннего расторжения ты оказываешься и сезон-24/25 отбегаешь по старому контракту, а продление вступит в силу в сезоне-25/26.

Дэвис выбрал второй.

Почему все это важно?

Во-первых, Дэвис еще год отбегает по старому более дешевому контракту.

Во-вторых, продление получается трехлетним, итого 5 лет – два остались по старому контракту и еще 3 года добавились продлением. Если бы Дэвис расторг контракт следующим летом, он мог бы подписаться на 5 лет, то есть получил бы в сумме 6 лет, нынешний сезон по старому контракту и еще 5 – по новому.

«Лейкерс» этим продлением срезали дальний край контракта, когда Дэвис уже будет совсем в годах. И получили еще один год по старому, более дешевому контракту на сезон-24/25. Конечно, Дэвис – травматичный игрок и получил трехлетний контракт на супермаксимальную зарплату, жаловаться не на что. Но это относительно выгодный для команды вариант подписания.

А еще «Лейкерс» воспользовались сложной ситуацией Кристиана Вуда и подписали его за 2,7М. И в принципе дополнительная опция в атаке за три копейки «озерникам» не помешает. Но не станет ли Вуд тем же Бизли, который как бы может дать атакующий апгрейд, но слишком уязвим в защите, поэтому он не играет и, следовательно, не дает ничего? Попробовать в любом случае стоит, «Лейкерс» тут ничего не теряют, при этом можно себе представить, что пара Дэвис-Вуд в передней линии идеально сработается.

Так же «озерники» сохранили Хатимуру и ДиЛо, последнего – явно на обмен, насчет первого – все не так однозначно, там и контракт трехлетний, и вообще он был в порядке за «Лейкерс». Если же они вдруг решат вложиться в игрока с крупной зарплатой, в сделку придется включать обоих.

Плюс был произведен ряд замен, потому что «Лейкерс» Леброна должны обновляться.

Вместо Шредера был подписан Винсент. Принято считать это усилением, но, по сути, тут два защитника с приличной обороной, проблемами с броском и интересным, но нестабильным креативом на мяче. Винсент был более заметен в плей-офф, но насколько это заслуга Гэйба, а насколько – травмы «Майами» и гений Спо? Это может и усиление, но вряд ли значительное.

Вместо Бизли был подписан Принс. По идее Торин – тот же шутер, но более живучий в защите. Не знаю, насколько это комплимент Принсу, а насколько – грусть-печаль по поводу Бизли, но Торин выглядел играбельно, а Бизли в плей-офф выходил редко, а потом вообще перестал появляться.

Притащили Хейза на место центра (вместо Гэбриэля и ТТ). Может, это чтобы не идти в смоллбол, когда Дэвис садится. В этом плане теперь и Вуд поможет. Может, Хейза взяли, чтобы выпускать Дэвиса в старте на «четверке», опять же, можно представить себе и пару Вуд-Дэвис, где Кристиан защищается против центра, а Дэвис – страхующая «четверка», которая настолько хороша, что позволяет нормально защищаться даже с Вудом в роли центра. Ни Вуд, ни Хейз не выглядят надежно, чтобы закладываться, что кто-то из них потянет обе роли, поэтому взяли обоих. По-моему, логичная теория.

Джексон и подписанный Реддиш – это игроки формата «Лейкерс». Такие молодые, которые высоко котировались, но были списаны. У «озерников» хорошая история по воскрешению таких активов – Хатимура, Лонни Уокер, Малик Монк, возможно, и из новой партии кто заиграет.

«Мэверикс»

Пришли: Грант Уильямс, Сэт Карри, Ришон Холмс, Данте Экзем, Деррик Джонс мл., Дерек Лайвли (драфт), Оливье-Максанс Проспер (драфт).

Ушли: Реджи Буллок, Давис Бертанс, Джастин Холидэй, Франк Ниликина, Джавейл Макги, Кристиан Вуд.

Переподписали: Кайри Ирвинг, Дуайт Пауэлл

Двумя главными ходами «Далласа» в это межсезонье стали подписание нового контракта с Ирвингом и получение Гранта Уильямса.

Ирвинга год назад выменивали в режиме «нам срочно нужно что-то менять», тогда за Кайри отдали пару ценных активов. И его нужно было сохранять, потому что команда и так ни разу не глубокая, и это совсем не вариант просто так отпускать игрока, за которого полгода назад вы отдали Финни-Смита и пик. Да и еще одна опция этой команде нужна, чтобы можно было иметь шансы на победу, не гоняя Дончича по 69 минут за матч.

Ирвинга подписали на 120М за 3 года с опцией игрока на последний сезон. Это и близко не максималка. Его 35%-й супермакс начинался бы с 47,5М в первый сезон, а не с 37М, на которые Ирвинг в итоге подписался. В идеале бы подписать его как Ванвлита (совсем в идеале – подписать самого Ванвлита, а не Ирвинга) – зарплата чуть выше, но в конце опция команды, а не опция игрока. С этим было бы проще работать, это более меняемый контракт, что важно, ведь нет никакой уверенности, что Ирвинг – идеальный напарник для Дончича. Хотя бы без переплат обошлось, уже хорошо.

Дальше была фактическая замена Буллока на Гранта Уильямса. После того как Финни-Смита отправили в «Нетс», крупных защитных игроков у «Далласа» осталось не много, и Грант должен помочь решить этот вопрос. Правда, кто теперь заменит самого Буллока – Джошу Грину можно чуть накрутить минуты, но этого не будет достаточно, Грин и так играл немало. Может, приобретенный Экзем окажется более играбельным, чем ушедший Ниликина, и дополнительные защитные минуты на периметре придут оттуда? Выглядит немного как «шило на мыло». В этой связи нужно сказать, что «Даллас» еще пытался украсть Тайбулла, предложив ему 33М на 3 года, но «Портленд» повторил предложение.

Были интересные манипуляции и на драфте. Сначала «Даллас» отдал в «Тандер» Бертанса. Контракт у него так себе, поэтому пришлось доплатить, упав с выстраданного 10-го пика на 12-й, под которым «Мэвс» взяли Лайвли. А дальше «Даллас» уже сам принял плохой контракт с пиком – «Кингс» скинули «бродягам» Холмса вместе с Проспером. 10-й пик разменяли на 12-й, 26-й и примерно 5 сэкономленных миллионов в платежке.

Обмен Бертанса выглядел максимально логично, а вот обмен Холмса более спорный. Сам Холмс тут не нужен, с подписанием Деррика Джонса и переподписанием Пауэлла рим-раннеров хватает, а там еще Клебер на «пятерке» может играть. Они вон уже Макги отчислили в рассрочку. Если и Проспер, полученный в нагрузку к Холмсу, не будет показывать интересных проблесков (а такое часто случается с людьми, которых драфтуют не в топ-15), то возникнут вопросы. Например, нельзя ли было просто оставить Буллока, а Гранта получить по сайн-н-трэйду на торговое исключение от обмена Бертанса? Реджи провел не самый сильный сезон, но он игрок ротации, а кто такие Холмс с Проспером?

Точно радует приобретение Сэта Карри, продвинутый шутер тут будет в тему, особенно на минуты с Дончичем и без Кайри. Но сможет ли Карри играть вместе с Ирвингом? Если нет, то ему останутся ограниченные минуты.

«Наггетс»

Ушли: Брюс Браун, Джефф Грин, Томас Брайант

Пришли: Джастин Холидэй

Переподписали: Реджи Джексон

Чемпионы этим летом стали слабее. В плей-офф Браун был запасным разыгрывающим, Грин – запасным центровым. Это два человека из ключевой восьмерки «Наггетс». Их потеряли и толком никем не заменили.

Может, Джексон все же заиграет и потянет роль хотя бы номинального запасного разыгрывающего. Может, на минутах без Йокича будут играть Гордон и Холидэй или Гордон и Портер, и никто не заметит особой разницы с тем, что давала пара Гордона с Грином. Но у «Денвера» была рабочая система, и они вытащили оттуда пару важных элементов. Пока принято считать, что все это неважно, ведь «Денвер» был так крут, а потерял-то пару запасных. И может, так и будет. Может, Йокич настолько хорош, что плевать на подобные мелочи.

А может, «Денвер» только что лишился глубины, которая была важной составляющей их похода. У них было восемь человек, но это были восемь надежных человек, восемь человек, на которых можно положиться. Это много для дальних стадий плей-офф. Теперь осталось шесть.

В нынешнем виде «Денверу» будет тяжеловато вернуться на прошлогодний уровень. Но, возможно, у них есть трейд в рукаве, или кто-то из ветеранов подпишется сюда на минималку посреди сезона. Но пока этого не случилось.

«Пеликанс»

Пришли: Коди Зеллер, Джордан Хоукинс (драфт)

Ушли: Джексон Хейз, Уилли Эрнангомес, Джош Ричардсон, Гэрретт Темпл

Переподписали: Херб Джонс

«Новый Орлеан» как будто встал на паузу. Замена Хейза на Зеллера и Ричардсона на Хоукинса – это такие очень незначительные ходы, которые вряд ли сильно на что-то повлияют. При этом команде явно есть над чем работать.

Какой стартовый состав вы планируете?

Макколлум, Ингрэм, Джонс, Уильямсон, Валанчюнас? Так тут как будто маловато пространства, Валанчюнас – третий снайпер.

Макколлум, Ингрэм, Мерфи, Зайон, Валанчюнас? Получается, Ингрэм – главный стопер на периметре? Альварадо, Ингрэм, Мерфи, Зайон, Валанчюнас? Звучит интересно, если Альварадо будет нормально попадать из-за дуги. Но тогда Макколлума как будто надо менять, платить по 30+ миллионов за стареющего «шестого» – так себе удовольствие.

Есть ощущение, что эта команда как-то не складывается вместе. И тут много чего можно постараться починить, причем ресурсы для починки есть. Но «Пелс», видимо, решили подождать. Просто посмотреть, проведут ли Зайон и Ингрэм наконец здоровый сезон или нет.

Потому что, если ответ снова – нет, то какой смысл подстраивать под них команду? Один черт, они не играют.

Конечно, ставить в этом плане Ингрэма и Уильямсона в одно предложение – некорректно, Брэндон играет примерно в два раза чаще. Но и Ингрэм пропускает прилично. Это могло бы быть приемлемо, выходи он рядом со здоровой звездой, но он выходит с Зайоном. В этом плане грядущий сезон станет моментом истины: можно ли в «Пелс» что-то улучшать, или тут всю систему менять надо.

«Рокетс»

Пришли: Фред Ванвлит, Джефф Грин, Диллон Брукс, Джок Лэндейл, Амен Томпсон (драфт), Кэм Уитмор (драфт), Име Удока (тренер)

Ушли: Усман Гаруба, Кеньон Мартин мл., Тай Тай Вашингтон, Фрэнк Камински, Стивен Сайлас (тренер)

«Рокетс» должны стать заметно сильнее. Они добавили в таланте со стороны, подписав ряд ветеранов. Ванвлит – околозвездный игрок, Брукс, Лэндейл и Грин – игроки ротации в команде любого уровня.

Плюс с драфта пришли Амен Томпсон и Уитмор. Два талантливых, атлетичных винга.

Плюс уже имевшаяся молодежь должна прогрессировать. Ну, пожалуйста.

Это мощный впрыск таланта.

А с новым тренером, который не стесняется воспитывать игроков, и ветеранистым первым номером, играющим в нормальный баскетбол, должна появиться и общая организованность, которая может и индивидуальный прогресс некоторых исполнителей подстегнуть (почему-то первым приходит в голову Джабари Смит).

При этом трудно понять, зачем именно им нужен Диллон Брукс с такой зарплатой. Товарищу выкатили 86М на 4 года, а позже уточнили, что при определенных бонусах эта рогатая тварь защитный специалист сможет получить все 90М. Все это полностью гарантировано и без опций команды.

Тайбулл подписан на 11М в год. Дорт подписан на 16М в год, но там опция команды на последний сезон, что видимо чуть задрало зарплату. Пэйтон номер два до травмы получил 9М в год. Вот это – деньги за защитных специалистов. Черт, да Маркус Смарт зарабатывает меньше 20М в год. А ведь «Мемфис» отдал Тайуса Джонса и пик, чтобы платить Смарту, а не Бруксу, так что разница в уровне исполнителей должна быть приличная.

Можно предположить, что Брукс способен делать в атаке больше и не быть исключительно защитным специалистом. Может, если дать ему заметную роль, дать почувствовать ритм, он будет эффективнее впереди. Но у «Хьюстона» куча молодого таланта и Ванвлит, вряд ли они собираются выделять Диллону больше его 13 бросков за матч.

В общем, контракт Брукса – невообразимая дичь, которую сейчас пытаются объяснить тем, что вообще-то «Рокетс» хотели подписать Брука, но перепутали и подписали Брукса. Хотя надо отдать «Хьюстону» должное, контракт Диллона идет с понижающейся зарплатой, что несколько скрашивает картину, да и к Дончичу Брукс подход нашел, что может быть востребовано.

«Санс»

Пришли: Брэдли Бил, Эрик Гордон, Юта Ватанабе, Чимези Мету, Бол Бол, Кейта Бейтс-Диоп, Дрю Юбэнкс, Фрэнк Вогель (тренер)

Ушли: Крис Пол, Лэндри Шэмет, Дариус Бэйзли, Джок Лэндейл, Кэмерон Пэйн, Торри Крэйг и Монти Уильямс (тренер). Бисмак Бийомбо, Ти Джей Уоррен и Терренс Росс остаются неподписанными.

Переподписали: Дэмион Ли, Джош Окоги

«Финикс» стер прошлогоднюю команду и написал новую.

Они заменили Пола на Била. Тот должен лучше вписаться на место третьей опции/вспомогательного исполнителя, чем СиПи. У Била просто игра лучше подходит для такой роли. Плюс он должен быть здоровее. В принципе, уже одного этого может быть достаточно для скачка на уровень вверх. В плей-офф против «Денвера» «Финикс» атаковал вдвоем, а точнее «Наггетс» защищались против двоих, они толпами бросались на Букера с КейДи, оставляя всех остальных. Но, если, кроме этой пары, у тебя еще Бил, плюс где-то рядом с кольцом Эйтон, то пространства у Букера с Дюрэнтом станет больше. Возможно, настолько больше, чтобы эффективно атаковать, они же и вдвоем пару матчей у «Денвера» отжали.

Бонусом идет подписание пары шутеров: Ватанабе, Гордон и сохраненный Ли. Впихни кого-нибудь из них на роль пятого стартера и посмотрим, как соперники будут сдваиваться на Букере.

Атакующие проблемы должны быть если не решены, то лимитированы.

Что же касается защитных проблем, позволявших пропускать по 130 очков от «Клипперс» Уэстбрука, все тоже как будто стало получше. Пришел Гордон, да и Бил может стать защитным апгрейдом над стареньким и маленьким СиПи, но это не точно. Плюс пришел защитный тренер. Определенного прогресса в обороне ждать можно.

«Сперс»

Пришли: Виктор Вембаньяма (драфт), Кэмерон Пэйн, Джеди Осман, Сиди Сиссоко (драфт), Реджи Буллок

Ушли: Кейта Бейтс-Диоп, Горги Дженг, Ромео Лэнгфорд

Переподписали: Тре Джонс

Продлили: Грегг Попович (тренер)

Главный ход в исполнении «Сперс» был, по сути, сделан за них. Никто, кроме Скута Хендерсона, не сомневался, что первым пиком на драфте уйдет Вембаньяма. Теперь француз в «Сперс». И это будет определять все шаги «шпор» в обозримом будущем. Им нужно развивать самого Вембаньяму и строить команду вокруг него. И все ждут, что эта французская макаронина покажет. Будет ли тут что-то супермощное уже в первый сезон? Вряд ли, но в защите все может быть хорошо с самого начала.

Вторым пиком «Сперс» стал Сиссоко, который очень порадовал в матчах за «Игнайт». Такой форвард с габаритами и нормальными мозгами, который грамотно действует в командной защите и неплохо атакует и пасует из поста, но очень так себе бросает.

«Сперс» так же исполнили пару небольших телодвижений с ветеранами, выступив третьей стороной. Так они забрали Буллока из сделки «Далласа» с «Бостоном» и Османа из сделки «Кливленда» с «Майами». Новобранцы займут места Диопа и Лэнгфорда, подписавшихся в «Финикс» и «Юту», и для «Сперс» это, вероятно, усиление.

И нужно отметить, что «Сперс» подписали новый контракт с Тре Джонсом (19М на 2 года). С разыгрывающими в команде не густо (даже полученного из «Санс» Пэйна в итоге отчислили), так что Джонса нужно было сохранять. 9,5М в год может быть небольшой переплатой, но в «шпорах» Джонс — игрок старта, соглашение не долгое, да и деньги им все равно девать было некуда. В идеальном сценарии «Сперс» бы зацепились за Монте Морриса, но и простое сохранение Джонса выглядит достойно.

«Тандер»

Пришли: Виктор Оладипо, Давис Бертанс, Кэйсон Уоллес (драфт)

Ушли: Дарио Шарич и кто-то еще, у них в составе сейчас человек 50, кого-то придется отчислять.

Продлили: Марк Дэйгнолт (тренер)

«Оклахома» решила не спешить. Команда уже была в плей-ин в прошлом году, и они получили усиление на наиболее проблемную позицию (в новом сезоне должен дебютировать пропустивший предыдущий год Холмгрен). Тут уже есть звезда, продленная на взрослый контракт, а количество чужих пиков превышает все мыслимые пределы – задрафтованные вот-вот перестанут влезать в состав. Казалось бы, можно начинать что-то строить и вкладываться в результаты, но Прести продолжает собирать плохие контракты с пиками (получили Бертанса ради подъема на драфте, забрали Оладипо с пиками, поучаствовали в карусели Миллса-Гея: сначала приняли Пэтти с пиками второго раунда, а потом обменяли его на Руди и еще один второраундный).

Возможно, план в том, чтобы посмотреть, что именно способен давать Холмгрен, а уже дальше что-то решать. Время пока есть: Холмгрен, Гидди, Джейлены Уильямсы, Кэйсон Уоллес (за которым команда как раз поднималась на драфте), все они на детских контрактах еще на пару лет. Шей, Дорт, Кенрик Уильямс – уже продлены на контракты, которые по меркам нынешнего потолка не сильно крупные. Финансовая гибкость у «Тандер» в ближайшие год-два сохранится, и спешить действительно не обязательно. Дополнительных пиков, как уже говорилось, куры не клюют, осталось только решить, в кого вложиться. Доступны «Оклахоме» будут очень многие.

«Тимбервулвз»

Пришли: Леонард Миллер (драфт), Шейк Милтон, Трой Браун

Ушли: Торин Принс

Переподписали: Наз Рид, Никил Александер-Уокер

Продлили: Энтони Эдвардс

Не продлили: Джейден Макдэниелс

Прошлым летом «волки» отдали за Гобера два раза по полцарства. Как итог, царства у них больше нет, и особых ресурсов, чтобы как-то улучшить состав, тут не осталось.

Но с тем, что было, обошлись по большей части продуктивно.

Во-первых, продлили Эдвардса на 5 лет безо всяких опций.

Во-вторых, подписали ряд мелких контрактов. Александера-Уокера, после того как он стал игроком ротации в плей-офф, подписали за копейки (2 года, 9М). Милтону дали 10М на 2 года, но второй не гарантирован. Трою Брауну – 8М на 2 года, но второй не гарантирован.

Это все контракты, выгодные команде, которые не могут стать плохими, но могут стать хорошими.

Более спорное вложение – новый контракт Рида. Он крупный. Рид зарабатывает много по меркам запасных центров, даже некоторые приличные стартеры получают меньше. В «Миннесоте» он никогда это дело не отработает, он тут играет меньше 20 минут за матч со скамейки, даже когда Таунс травмирован (и даже если КАТа или Гобера обменяют, Назу не гарантировано ни место в старте, ни большое игровое время). 14М в год с опцией игрока в данной ситуации – скорее, плохой контракт. Но спрос на Рида был. Какая-нибудь команда может поверить в него как в игрока основы. И никто не удивится, если за Рида удастся получить истекающий контракт и второраундный пик, что не много, но больше, чем ничего (которое получили бы, если бы Рид просто ушел как свободный агент).

Так что все в порядке.

«Трэйл Блейзерс»

Ушли: Кэм Реддиш, Дрю Юбэнкс, вероятно, Джастис Уинслоу и Кевин Нокс

Пришли: Скут Хендерсон (драфт), Крис Мюррей (драфт), Мозес Браун

Переподписали: Джерами Грант, Матисс Тайбулл

«Блейзерс» словно не ожидали требования Лилларда об обмене. Есть мнение, что они подписывали новый контракт с Грантом (32М в год, 5 сезонов с опцией игрока) в надежде, что этот ход поможет сохранить Дэйма. А потом Лиллард попросился на выход и оставил «Портленд» с этим контрактом. Хотя сами «Блейзерс» вроде это отрицают (ну, еще бы они соглашались). Но вообще-то 32М в год за Гранта – это ок. Наверное, 5 лет да еще и с опцией игрока – перебор, хватило бы четырех. Но цена более или менее адекватная. Грант – это 20 очков за матч с нормальной реализацией и хорошей защитой. Мы привыкли, что 30М в год – это чуть ли не максималка. 32М в год сейчас – это примерно половина максималки. Так Лиллард в сезоне-26/27 заработает 63М, а Грант – 34М. Это не Тобайас Харрис, которому дали максималку, а он играет как четвертая звезда. Это вообще другой разряд. Опять же, продолжительность контракта в совокупности с возрастом игрока может затруднить потенциальный обмен (а менять Гранта нужно, зачем он в перестраивающейся команде). Но какой-то лютой переплаты тут и близко нет.

Также был сохранен Тайбулл на 10М в год, 3 сезона, опция игрока на последний год. Безвыигрышная тема, но так и бывает, когда ты не можешь договориться с игроком, и он подписывает оффер другой команды. Команды, которая старается сделать контракт неудобным, чтобы ты это предложение не повторил. Если Тайбулл проведет хороший сезон, то следующим летом его контракт даже будет иметь ценность, хоть и небольшую.

Главное – это, конечно, Скут Хендерсон. «Портленд» задрафтовал нового героя, вокруг которого и будет строиться в обозримом будущем. Взрывной защитник должен стать движущей силой атаки «Портленда», лицом команды и тем, кто поможет быстро забыть бывшего. Это самый важный ход и в плане старта перестройки, и в плане вектора этой перестройки.

Кто-то скажет, что главный ход еще не совершен, и многое должно свестись к тому, на каких условиях обменяют Лилларда. Действительно, за Дэйма нужно стрясти по полной.

Во-первых, «Майами» нужно будет отдать 2 пика, которые уже доступны для обмена.

Во-вторых, нужно позвонить в «Оклахому» и договориться о пересмотре условий защиты отданного в «Тандер» пика 2025-го. Сейчас защита такая, что при ее срабатывании пик перенесется на следующий год, в итоге на данный момент считается, что «Хит» не могут обменивать ни пик 2025, ни пик 2026 (потому что какой-то из них они уже обменяли, но пока непонятно, какой именно). Больше того, по правилам НБА нельзя обменивать пики 2 года подряд, поэтому «Хит» не могут сейчас обменять ни пик 2024, ни пик 2027. Короче, защиту нужно снимать, и просто отдать в «Тандер» либо пик 2025 (уже незащищенный, тогда пик 2027 будет доступен для обмена), либо пик 2026 (тогда «Хит» смогут обменять пик 2024). Нужна определенность. Для «Оклахомы» такой пересмотр скорее выгоден, но все это дело нужнее «Майами», так что придется как-то Сэма Прести подмасливать. Так мы получаем три пика.

В-третьих, хорошо бы скинуть Хирро в третью команду, которая отдаст за Тайлера пик первого раунда.

Тогда у «Хит» будет 4 пика, Йович и истекающий Лаури. За Дэйма, этого должно быть достаточно. На меньшее «Портленду» соглашаться не стоит, а больше «Хит» при всем желании не найдут (разве что отдать Мартина на ценном контракте за Нуркича на переплаченном, но это уже имеет гораздо меньше смысла для «Хит»).

В любом случае практика показывает, что при перестройке все это не так важно. Костяк нового «Портленда» будет формироваться своими драфт-пиками, которые точно будут высокими. А из этих 4 пиков «Хит» вы, скорее всего, получите одного игрока ротации. Оно не лишнее, и выбить 1 из 4 легче, чем 1 из 3, поэтому «Блейзерс» нужно вытрясти из «Хит» всю душу. Но вряд ли это то, что определит исход перестройки. А вот драфт Хендерсона должен определить.

«Уорриорс»

Пришли: Крис Пол, Кори Джозеф, Дарио Шарич, Брэндин Подземски (драфт), Трэйс Джексон-Дэвис (драфт)

Ушли: Джордан Пул, Патрик Болдуин мл., Донте Дивинченцо, Джамайкл Грин, Андре Игудала (закончил карьеру), Тай Джером и, возможно, Энтони Лэмб (пока ни с кем не подписался)

Переподписали: Дрэймонд Грин

Движущихся частей много, но важных элементов примерно два с половиной.

Пункт первый: Пол пришел на замену Пулу. После прошлого сезона стало понятно, что с Джорданом в этой команде каши уже не сваришь, и это не его вина, но проще заменить его. Однако запасной боллхэндлер нужен, потому что кто-то, кроме Карри, должен обострять с ведения. Собственно, на эту роль и выписали Пола. А еще Крис – это более удобный контракт (по сути, истекающий).

Теперь осталось убедить Криса, что ему нечего делать в основе. Их пара с Карри слишком мелкая, их пара с Грином – слишком странная, потому что оба так себе бросают, обоим нужен мяч на средней, плюс тогда из старта выкинут Луни, и Грину надо будет все время играть центра. А стартовая пятерка «Уорриорс» и без Криса была лучшей в НБА, и с какой стати СиПи должен оттуда кого-то вытеснять.

Пункт второй: подписали продление с Грином. Дрэймонд будет зарабатывать по 25М в год, контракт четырехлетний, на последний год – опция игрока. Надо сказать, что Грин, подписывая продление, отклонил опцию и вышел из предыдущего контракта, последний год которого стоил дороже, чем первый год контракта нового. То есть за сезон-23/24 Грин получит на 5М меньше, чем мог бы, что несколько сократит налоговые выплаты Лэйкобу. 25М в год за Грина выглядят логично.

Пункт третий: подписали Джозефа и Шарича. Кори Джозеф – третий разыгрывающий, который жизненно необходим, если учесть здоровье и возраст двух первых разыгрывающих. Да и с уходом Донте освободятся минуты в задней линии, хотя они по плану должны в первую очередь уходить к Муди, а во вторую – к Пэйтону. Шарич же должен стать растягивающим «большим» во вторую пятерку на замену Джамайклу Грину, там хорват на бумаге отлично дополнит Пола, пик-н-роллящего с Кумингой.

Нормальное межсезонье, пара точечных изменений, пара финансовых ходов, благодаря которым к следующему лету тут не останется плохих контрактов и в платежке установится гармония.

Выглядит это все несколько печально. Потому что есть ощущение, что какого-то большого хода от этих «Уорриорс» мы уже не дождемся. А он нужен.

Костяк стареет, Карри приближается к возрасту неминуемого спада. Если пару лет назад он мог быть лучшим игроком в серии с Дончичем, то дальше это будет исполнять сложнее. Леброну было 35 в чемпионском сезоне с «Лейкерс», с тех пор никто всерьез не говорил о нем как о лучшем игроке мира.

Карри будет 36 к началу плей-офф. «Уорриорс» и так нужна вторая звезда, но в случае просадки Стефа эта звезда уже жизненно необходима. А приобретение этой второй звезды выглядит все менее реалистично. Ты отдашь все пики на 1000 лет вперед? А какое чемпионское окно ты получишь? 2 года? И сколько ты будешь отстраивать эту новую команду после Карри без драфт-пиков? Пару лет назад такой ход выглядел бы оправданно, тогда впереди было больше времени, и тогда можно было ворчать, что этот ход не предпринимают. Но тогда «Уорриорс» и так выиграли. А теперь ситуация изменилась. Ворчать все еще можно, но уже гораздо проще понять и принять логику менеджмента, который не бросает все, что горит, в топку «здесь и сейчас».

Потенциальный обмен на еще одну звезду – все еще вариант, но как будто менее реалистичный, чем раньше. Тут уже появляются дополнительные требования. Мы можем отдать все за звезду, если эта звезда достаточно молода, чтобы мы строились вокруг нее после Карри. Но таких игроков не отдают. Или мы можем забрать странную звезду, за которую много не попросят (типа 1 пик и «голден стэйтовская» молодежь), но Била уже тоже убрали с рынка. А представить, что Криса Пола с тремя пиками и Кумингой обменивают на условного ПиДжи, дабы дать этой команде еще один хороший шанс в ближайшие год-два, уже трудновато. Проще представить, как летом СиПи просто отчислят к чертовой матери, дадут Томпсону контракт в 2 раза меньше нынешнего, срежут налог до минимального и будут спокойно доигрывать. Достойно, но без особых шансов. Может, когда-то подвернется свой вариант обмена Хилла на Кавая. Может, Куминга рванет ввысь или Уиггинс прибавит. Какие-то шансы есть, но они невелики, а команда не готова рисковать будущим ради увеличения этих шансов. По крайней мере, так это выглядит сейчас.

И да, недавнее чемпионство – это еще один довод в пользу такого вот дожития. Потому что последний большой поход уже как бы был. Титул-2022 все расставил по местам. Миссия выполнена. При том, что тот титул больше, чем какой-либо другой, был завоеван лично Стэфом, ирония в том, что теперь ему как будто уже ничего не должны.

Фото: Frank Gunn/Keystone Press Agency, Ringo Chiu/Keystone Press Agency, Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press; instagram.com/sacramentokings; instagram.com/utahjazz; instagram.com/warriors; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Matthew Stockman, Rob Carr, Candice Ward, Mike Lawrie, Jamie Squire