Энтони Эдвардс: «Летом обязательно напомню Дюрэнту, что завершил его сезон»

Теги Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс порадовался победе в серии с «Финиксом».

«Миннесота» закрыла серию первого раунда в воскресенье – 122:116, 4-0.

«Это очень приятно. Я с большим уважением отношусь к Кевину Дюрэнту. Смотрел за его выступлениями с раннего возраста.

С нетерпением жду игры против него летом. Немного трештока, я обязательно напомню, что завершил его сезон», – заявил Эдвардс.

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14 комментариев
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Что вы такие токсичные?
У парня здоровые амбиции, талант. Первый раз в 22 года прошёл во второй раунд, поставил рекорд франшизы с 30 очковыми матчами в плей офф.
По делу радуется и по доброму трешточит.
Мне вот он очень симпатичен, плюс своей игрой он помог трио из Финикса уйти на рыбалку раньше.
+57
-6
+51
Ответ Chistian Jadson
Ну а Кевин в ответ тебе напомнит сколько к него гаек и сколько у тебя
Там Клей тогда на площадку выбежет и больше пальцев покажет
+22
0
+22
Ответ Dock7
Что вы такие токсичные? У парня здоровые амбиции, талант. Первый раз в 22 года прошёл во второй раунд, поставил рекорд франшизы с 30 очковыми матчами в плей офф. По делу радуется и по доброму трешточит. Мне вот он очень симпатичен, плюс своей игрой он помог трио из Финикса уйти на рыбалку раньше.
Тут просто многие привыкли больше к кексикам, которые обнимаются с соперниками и шутки шутят после игр. Эдвардс даже толком не трешточил, а у местных уже тряска пошла.
+24
-4
+20
Ответ Chistian Jadson
Ну а Кевин в ответ тебе напомнит сколько к него гаек и сколько у тебя
КД не тот чел, что может хвастаться гайками
+12
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+8
"С нетерпением жду игры против него летом" - вот тут немного не понял, это про ОИ?
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+5
Вообще как бы уже по третьему эпизоду "Ну, погоди !" в Аризоне ощущалось, что этот сериал вряд ли будет продлен больше чем на четыре серии. Дюранта чисто по человечески жаль, он один из троицы не заслуживает абаминэйшена в свой адрес
+4
0
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Ответ Александр Писчасов
"С нетерпением жду игры против него летом" - вот тут немного не понял, это про ОИ?
Наверно двусторонку когда играть будут
+5
-2
+3
Ответ Александр Писчасов
"С нетерпением жду игры против него летом" - вот тут немного не понял, это про ОИ?
Скорее всего речь об индивидуальных сборах и тренировках, которые проводят игроки НБА маленькими группами из разных команд
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Вопрос на околобаскетбольную тему:
Бред ли Бил ?
Ответ:
Бред !
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прикольно,если Денвер их свипнет. только это и останется у муравья,пройден 1й раунд ПРОТИВ кд))))))))))
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