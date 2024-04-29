Энтони Эдвардс: «Летом обязательно напомню Дюрэнту, что завершил его сезон»

Энтони Эдвардс порадовался победе в серии с «Финиксом».

« » закрыла серию первого раунда в воскресенье – 122:116, 4-0.

«Это очень приятно. Я с большим уважением отношусь к . Смотрел за его выступлениями с раннего возраста.

С нетерпением жду игры против него летом. Немного трештока, я обязательно напомню, что завершил его сезон», – заявил .