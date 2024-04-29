Энтони Эдвардс: «Летом обязательно напомню Дюрэнту, что завершил его сезон»
Энтони Эдвардс порадовался победе в серии с «Финиксом».
«Миннесота» закрыла серию первого раунда в воскресенье – 122:116, 4-0.
«Это очень приятно. Я с большим уважением отношусь к Кевину Дюрэнту. Смотрел за его выступлениями с раннего возраста.
С нетерпением жду игры против него летом. Немного трештока, я обязательно напомню, что завершил его сезон», – заявил Эдвардс.
У парня здоровые амбиции, талант. Первый раз в 22 года прошёл во второй раунд, поставил рекорд франшизы с 30 очковыми матчами в плей офф.
По делу радуется и по доброму трешточит.
Мне вот он очень симпатичен, плюс своей игрой он помог трио из Финикса уйти на рыбалку раньше.
Бред ли Бил ?
Ответ:
Бред !