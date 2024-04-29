Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга после завершения серии

Теги Миннесота Финикс НБА Баскетбол - видео Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга .

Звездные баскетболисты обнялись после четвертого матча серии «Финикс» – «Миннесота» (116:122, 0-4), победа в котором вывела гостей в следующий раунд.

Эдвардс не раз называл Дюрэнта лучшим игроком всех времен. По ходу серии он старался вывести именитого оппонента из равновесия, устраивая трешток.

Лидер «волков» пообещал, что еще напомнит форварду «Санз» о сухой победе в плей-офф.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий