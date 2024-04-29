Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга после завершения серии
Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга .
Звездные баскетболисты обнялись после четвертого матча серии «Финикс» – «Миннесота» (116:122, 0-4), победа в котором вывела гостей в следующий раунд.
Эдвардс не раз называл Дюрэнта лучшим игроком всех времен. По ходу серии он старался вывести именитого оппонента из равновесия, устраивая трешток.
Лидер «волков» пообещал, что еще напомнит форварду «Санз» о сухой победе в плей-офф.