Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга после завершения серии

Кевин Дюрэнт и Энтони Эдвардс тепло поприветствовали друг друга .

Звездные баскетболисты обнялись после четвертого матча серии « » – « » (116:122, 0-4), победа в котором вывела гостей в следующий раунд.

не раз называл лучшим игроком всех времен. По ходу серии он старался вывести именитого оппонента из равновесия, устраивая трешток.

Лидер «волков» пообещал, что еще напомнит форварду «Санз» о сухой победе в плей-офф.