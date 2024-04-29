У Юсуфа Нуркича худший процент побед в истории плей-офф НБА
Юсуф Нуркич потерпел очередное поражение в плей-офф.
«Финикс» Нуркича в воскресенье уступил «Миннесоте» со счетом 116:122, 0-4.
У боснийского центрового карьерный результат 3-17 в плей-офф. 15% побед – худший показатель в истории НБА для игроков, которые провели 20 матчей и больше.
У Нуркича 3-13 в составе «Портленда» и 0-4 с «Финиксом» в матчах плей-офф.
А вообще с такими лидерами как Бил, там Нуркичу нужно было быть праймовым Дуайтом, чтобы это выигрывалось. Это просто кошмар какой-то. Все контракт Пула весь сезон нарекали худшим в лиге, но Пулу хотя бы 24 и он не начинает ломаться. А то, что Бил демонстрирует за свои 50 миллионов, это просто уныние. И его даже не спихнешь никуда, потому что такой подарок согласятся себе на шею повесить, только команды с пропастью под потолком зарплаты типа Детройта, но у Била право вето на обмен, и я очень сомневаюсь, что он согласится ехать в подобные команды на задворки мира.
Еще забавнее эта ситуация с учетом того, что Пул сейчас тоже в Вашингтоне. Иногда ощущение, что на фронт офисе Вашингтона школьник MyGM в НБА2К играет.