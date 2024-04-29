У Юсуфа Нуркича худший процент побед в истории плей-офф НБА

Юсуф Нуркич потерпел очередное поражение в плей-офф.

« » Нуркича в воскресенье уступил «Миннесоте» со счетом 116:122, 0-4.

У боснийского центрового карьерный результат 3-17 в плей-офф. 15% побед – худший показатель в истории для игроков, которые провели 20 матчей и больше.

У Нуркича 3-13 в составе « » и 0-4 с «Финиксом» в матчах плей-офф.