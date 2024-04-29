У Юсуфа Нуркича худший процент побед в истории плей-офф НБА

Теги Миннесота Финикс Портленд НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Юсуф Нуркич Баскетбол

Юсуф Нуркич потерпел очередное поражение в плей-офф.

«Финикс» Нуркича в воскресенье уступил «Миннесоте» со счетом 116:122, 0-4.

У боснийского центрового карьерный результат 3-17 в плей-офф. 15% побед – худший показатель в истории НБА для игроков, которые провели 20 матчей и больше.

У Нуркича 3-13 в составе «Портленда» и 0-4 с «Финиксом» в матчах плей-офф.

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А ведь когда-то Денвер был перед выбором - Кого из Балканского дуэта оставить, Йокича или Нуркича) хорошо что в итоге руководство послушало Майка Мэлоуна и оставила именно Николу.
+11
0
+11
Ответ олси
это же надо было так хотеть избавиться от Эйтана что бы взять этого гражданина . К тому же травматика .
Кто это плюсует? 76 матчей провел, какой травматик? И стата лучше Эйтона и дешевле.
+12
-1
+11
Дрэю есть о чем сделать отдельный сегмент в следующем подкасте.

А вообще с такими лидерами как Бил, там Нуркичу нужно было быть праймовым Дуайтом, чтобы это выигрывалось. Это просто кошмар какой-то. Все контракт Пула весь сезон нарекали худшим в лиге, но Пулу хотя бы 24 и он не начинает ломаться. А то, что Бил демонстрирует за свои 50 миллионов, это просто уныние. И его даже не спихнешь никуда, потому что такой подарок согласятся себе на шею повесить, только команды с пропастью под потолком зарплаты типа Детройта, но у Била право вето на обмен, и я очень сомневаюсь, что он согласится ехать в подобные команды на задворки мира.
+7
0
+7
Ответ Геннадий Хиккарян
Дрэю есть о чем сделать отдельный сегмент в следующем подкасте. А вообще с такими лидерами как Бил, там Нуркичу нужно было быть праймовым Дуайтом, чтобы это выигрывалось. Это просто кошмар какой-то. Все контракт Пула весь сезон нарекали худшим в лиге, но Пулу хотя бы 24 и он не начинает ломаться. А то, что Бил демонстрирует за свои 50 миллионов, это просто уныние. И его даже не спихнешь никуда, потому что такой подарок согласятся себе на шею повесить, только команды с пропастью под потолком зарплаты типа Детройта, но у Била право вето на обмен, и я очень сомневаюсь, что он согласится ехать в подобные команды на задворки мира.
P.s. Вообще забавно как из своего некогда большого трио, на которое возлагались надежды Бил, Уолл, Портер, первым поставили крест Уизардс на Портере, который по итогу из этого трио единственный доказал свою полезность в плэй офф и взял гайку в походе, в котором ни у кого язык не повернется сказать, что он был пассажиром, и для которого он был значимым игроком. А с Билом и Уоллом, как говорится, имеем, что имеем.

Еще забавнее эта ситуация с учетом того, что Пул сейчас тоже в Вашингтоне. Иногда ощущение, что на фронт офисе Вашингтона школьник MyGM в НБА2К играет.
+8
-1
+7
Грин не должен пройти мимо такой новости)
+3
-1
+2
В тэгах Грин, автор новости хорош
+2
0
+2
Ответ Геннадий Хиккарян
P.s. Вообще забавно как из своего некогда большого трио, на которое возлагались надежды Бил, Уолл, Портер, первым поставили крест Уизардс на Портере, который по итогу из этого трио единственный доказал свою полезность в плэй офф и взял гайку в походе, в котором ни у кого язык не повернется сказать, что он был пассажиром, и для которого он был значимым игроком. А с Билом и Уоллом, как говорится, имеем, что имеем. Еще забавнее эта ситуация с учетом того, что Пул сейчас тоже в Вашингтоне. Иногда ощущение, что на фронт офисе Вашингтона школьник MyGM в НБА2К играет.
Как в Вашингтоне тащил Уолл, он был первой скрипкой и в атаке и в обороне , Портер неплохой игрок , но со своим потолком, а вот Бил распиаренный персонаж , сам сколько хотел поверить, что он может, лишний раз убедился…а если про Нуркича говорить, то после всех своих травм , какие вопросы к нему , он не тянет на основного центра в команду контендр, вот и все
+1
0
+1
That’s all, folks!
0
0
0
Пришлось посмотреть великого ХоФа Трейси Макгреди, который вылетал практически всю карьеру в первом раунде. Нет, он и здесь не лучший. 17-29 до усыновления Шпорами.
0
0
0
Нуркич напоминает Кантера- такой же клоун , который за ртом не следит , хотя ни фига не выиграл нигде
0
0
0
Ответ Геннадий Хиккарян
P.s. Вообще забавно как из своего некогда большого трио, на которое возлагались надежды Бил, Уолл, Портер, первым поставили крест Уизардс на Портере, который по итогу из этого трио единственный доказал свою полезность в плэй офф и взял гайку в походе, в котором ни у кого язык не повернется сказать, что он был пассажиром, и для которого он был значимым игроком. А с Билом и Уоллом, как говорится, имеем, что имеем. Еще забавнее эта ситуация с учетом того, что Пул сейчас тоже в Вашингтоне. Иногда ощущение, что на фронт офисе Вашингтона школьник MyGM в НБА2К играет.
Недооцениваете школьника, здесь скорее уровень детсада
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий