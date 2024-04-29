«Бакс» рассчитывают на возвращение Дэмиана Лилларда по ходу серии с «Пэйсерс»
«Бакс» рассчитывают на возвращение Дэмиана Лилларда.
По словам главного тренера «Милуоки» Дока Риверса, звездный разыгрывающий еще может сыграть против «Индианы» в первом раунде плей-офф.
«Мы продолжаем рассчитывать на Лилларда. Это факт», – отметил Риверс.
Тренер также заявил, что команда надеется на возвращение еще одной травмированной звезды Янниса Адетокумбо.
Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьего матча в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.
После воскресного поражения «Бакс» уступают в серии 1-3.
Может быть это будет последний матч для грека в джерси Бакс