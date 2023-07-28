«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Алексом Фаджем

Теги переходы Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с форвардом Алексом Фаджем (20 лет, 203 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В июне с игроком было подписано соглашение Exhibit 10, теперь «Лейкерс» преобразовали его в двусторонний контракт.

В прошедшем сезоне NCAA Фадж выступал за университет Флорида, набирая 5,8 очка (39,7% с игры) и 4,5 подбора в среднем за матч.

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