«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Алексом Фаджем
«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с форвардом Алексом Фаджем (20 лет, 203 см), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
В июне с игроком было подписано соглашение Exhibit 10, теперь «Лейкерс» преобразовали его в двусторонний контракт.
В прошедшем сезоне NCAA Фадж выступал за университет Флорида, набирая 5,8 очка (39,7% с игры) и 4,5 подбора в среднем за матч.
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