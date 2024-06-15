Джейсон Кидд о трехочковом попадании Дерека Лайвли: «Он умеет бросать»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Джейсон Кидд прокомментировал трехочковый новичка Дерека Лайвли в 4-м матче.

«Он оказался в нужном месте и бросил оттуда. Он умеет бросать.

Умение бросать трехочковые – это следующий шаг в его развитии. Он молод, ему 20 лет, он еще растет, в школе он бросал по кольцу и водил мяч. Он утверждает, что может играть на позиции разыгрывающего. Умение начинать атаки и бросать из-за дуги – это следующий шаг для него», – сказал главный тренер «Далласа».

Запасной центровой «Мэверикс» Дерек Лайвли набрал 11 очков и реализовал 1 из 1 из-за дуги в 4-м матче финальной серии против «Селтикс» (122:84, 1-3). В регулярном чемпионате у 20-летнего центрового было 0 из 2 из-за дуги.

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2 комментария
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Кидд нового Йокича прятал.
Пора, Джейсон, доставать джокер из рукава.
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Хоть я и смотрел матчей 10 Дьюка сезон назад, но в жизни ни одного джампшота Лайвли не видел, а тут еще и трехочковое попадание
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