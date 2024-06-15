«Денвер» опасается, что может потерять Кентавиуса Колдуэлл-Поупа

Теги возможные переходы Денвер НБА Кентавиус Колдуэлл-Поуп Брюс Браун Баскетбол

Кентавиус Колдуэлл-Поуп может покинуть «Наггетс» в это межсезонье.

У «Наггетс» есть опасения, что атакующий защитник Кентавиус Колдуэлл-Поуп, который выходит на рынок свободных агентов, может получить предложение, аналогичное тому, которое в прошлом году получил Брюс Браун.

В июле прошлого года бывший защитник «Наггетс» Браун подписал с «Индианой» двухлетний контракт на 45 миллионов долларов.

Команда, имеющая достаточно места в платежной ведомости, может предложить Колдуэллу-Поупу более 20 миллионов долларов в год.

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2 комментария
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Не стоит волноваться, просто добавьте деньжат и никуда один из ваших лидеров не денется!!)
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КСП поинтереснее Брауна как будто
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