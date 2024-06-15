«Денвер» опасается, что может потерять Кентавиуса Колдуэлл-Поупа

Кентавиус Колдуэлл-Поуп может покинуть «Наггетс» в это межсезонье.

У «Наггетс» есть опасения, что атакующий защитник , который выходит на рынок свободных агентов, может получить предложение, аналогичное тому, которое в прошлом году получил .

В июле прошлого года бывший защитник «Наггетс» Браун подписал с «Индианой» двухлетний контракт на 45 миллионов долларов.

Команда, имеющая достаточно места в платежной ведомости, может предложить Колдуэллу-Поупу более 20 миллионов долларов в год.