Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что проблемы со здоровьем у Бронни Джеймса связаны с употреблением допинга

Бывший боец UFC Чейл Соннен намекнул, что проблемы со здоровьем у связаны с употреблением допинга.

18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса в понедельник перенес остановку сердца на тренировке.

«Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина, то можете получить остановку сердца и умереть во сне. Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина и у вас случается остановка сердца на глазах у других людей, то есть хороший шанс, что вы вовремя получите помощь и выживете. Если вы следите за использованием эритропоэтина, но комбинируете его с тестостероном, вам придется иметь дело с целым рядом других проблем.

Надеюсь, мы сможем извлечь из случившегося урок», – написал Соннен.

Бронни в этом году покинул школу и поступил в университет Южная Каролина.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно