Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что проблемы со здоровьем у Бронни Джеймса связаны с употреблением допинга

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА допинг Чейл Соннен Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Бывший боец UFC Чейл Соннен намекнул, что проблемы со здоровьем у Бронни Джеймса связаны с употреблением допинга.

18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса в понедельник перенес остановку сердца на тренировке. 

«Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина, то можете получить остановку сердца и умереть во сне. Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина и у вас случается остановка сердца на глазах у других людей, то есть хороший шанс, что вы вовремя получите помощь и выживете. Если вы следите за использованием эритропоэтина, но комбинируете его с тестостероном, вам придется иметь дело с целым рядом других проблем.

Надеюсь, мы сможем извлечь из случившегося урок», – написал Соннен.

Бронни в этом году покинул школу и поступил в университет Южная Каролина.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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13 комментариев

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MrFrost
Вот в этом вопросе Соннен точно разбирается не хуже любого врача)
+14
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Профессор из Кобхэма
Несмотря на то, что Соннен клован и ужасный аналитик - о допинге он знает все, и этого никогда не скрывал)

Я вот тоже об этом подумал. Я вообще уверен, что НБА самый грязный вид спорта после велогонок. Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки, как бы не развивалась медицина. А они становятся все сильне и сильнее, все больше и больше.
Скоро 220 см фрики будут носиться, как вингеры в футболе в топ клубах.

НБА - как закрытый клуб. Так что я убежден, что там каждый 1 что-то да употребляет, а лиге плевать, ведь зрелище и бабки важнее.

Ну просто пример. Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?) то есть он при восстановлении не жрал ничего? Ахаххах
Не знаю кто в этом поверит, но точно не я)

Причем я за то, чтобы в некоторых видах спорта разрешили некоторые препараты для увеличения зрелища и восстановления, ведь спорт выходит уже на животный уровень нагрузок.

А так, как бы не было разоблачения НБА, как в свое время Лэнса Армстронга. Лэнса считаю величайшим велогонщиком и одним из лучших спортсменов в истории.
А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям.

Я верю в чистый футбол, но баскетбол очень вряд ли)
+8
-7
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noke
Меня за последнее время сильно впечатлил Порзингис. С выросшей бородой и сильно утяжелившейся челюстью.
+1
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Asl Ali
соненну стоит верить , он фигни не скажет
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quznez
9 марта, 12:34
Экс-боец UFC обвинил Леброна в употреблении допинга: «У нас был один и тот же поставщик»
Эритропоэтин работает, поэтому Леброн его принимает. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость и ты можешь играть весь матч», – сказал Соннен.
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Лиллард унижатель!
Ответ MrFrost
Вот в этом вопросе Соннен точно разбирается не хуже любого врача)
У него все легально.
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Sonder
Ответ Профессор из Кобхэма
Несмотря на то, что Соннен клован и ужасный аналитик - о допинге он знает все, и этого никогда не скрывал) Я вот тоже об этом подумал. Я вообще уверен, что НБА самый грязный вид спорта после велогонок. Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки, как бы не развивалась медицина. А они становятся все сильне и сильнее, все больше и больше. Скоро 220 см фрики будут носиться, как вингеры в футболе в топ клубах. НБА - как закрытый клуб. Так что я убежден, что там каждый 1 что-то да употребляет, а лиге плевать, ведь зрелище и бабки важнее. Ну просто пример. Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?) то есть он при восстановлении не жрал ничего? Ахаххах Не знаю кто в этом поверит, но точно не я) Причем я за то, чтобы в некоторых видах спорта разрешили некоторые препараты для увеличения зрелища и восстановления, ведь спорт выходит уже на животный уровень нагрузок. А так, как бы не было разоблачения НБА, как в свое время Лэнса Армстронга. Лэнса считаю величайшим велогонщиком и одним из лучших спортсменов в истории. А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям. Я верю в чистый футбол, но баскетбол очень вряд ли)
«Я вообще уверен, что НБА самый грязный вид спорта после велогонок»

«Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки»

«Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?)»

«Не знаю кто в этом поверит, но точно не я)»

«А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям»

Великолепная, искрометная аналитика. Тут даже про ногомяч парировать не придется
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Evgeniy 72
Ответ Профессор из Кобхэма
Несмотря на то, что Соннен клован и ужасный аналитик - о допинге он знает все, и этого никогда не скрывал) Я вот тоже об этом подумал. Я вообще уверен, что НБА самый грязный вид спорта после велогонок. Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки, как бы не развивалась медицина. А они становятся все сильне и сильнее, все больше и больше. Скоро 220 см фрики будут носиться, как вингеры в футболе в топ клубах. НБА - как закрытый клуб. Так что я убежден, что там каждый 1 что-то да употребляет, а лиге плевать, ведь зрелище и бабки важнее. Ну просто пример. Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?) то есть он при восстановлении не жрал ничего? Ахаххах Не знаю кто в этом поверит, но точно не я) Причем я за то, чтобы в некоторых видах спорта разрешили некоторые препараты для увеличения зрелища и восстановления, ведь спорт выходит уже на животный уровень нагрузок. А так, как бы не было разоблачения НБА, как в свое время Лэнса Армстронга. Лэнса считаю величайшим велогонщиком и одним из лучших спортсменов в истории. А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям. Я верю в чистый футбол, но баскетбол очень вряд ли)
Сейчас с терапевтическими исключениями вообще бы о честном спорте говорить. Но НБА сразу после велогонок - чепуха. Есть норвежский зимний спорт, плавание, коньки, спринт в ЛА, все в тяжёлой атлетике, гимнастика, борьба и бокс. Везде индивидуальные виды спорта замешаны в допинге в первую очередь. Ну и если брать американские Лиги, то в первую очередь именно НФЛ, в амфуте слишком много силовой борьбы, и травм, чтобы там каждый на допинге не сидел ещё со школы. Понятно, что и в остальных американских лигах допинг присутствует, но НБА это меньше касается, чем НХЛ, к слову.
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ПП ПП
Ответ Nikola Shell
Ну так ты позанимайся сам, профессионально и увидишь как можно свой организм адаптировать. Если бы большинство было на допинге то рано или поздно вскрылось бы
ИК. Т. Е. Марихуана типа уже не показатель? Про это не говорится громко но едя на Олимпиаду подписывается специальное соглашение между МОК и НБА. Именно про допинг контроль.
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Профессор из Кобхэма
Ответ Nikola Shell
Ну так ты позанимайся сам, профессионально и увидишь как можно свой организм адаптировать. Если бы большинство было на допинге то рано или поздно вскрылось бы
Так может рано или поздно и вскроется, как вскрывались спортсмены на эпо или гармоне роста.
Просто медицина творит чудеса. И подозреваю уровень чистки организма сейчас на каком-то феноменальном уровне.
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