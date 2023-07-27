Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что проблемы со здоровьем у Бронни Джеймса связаны с употреблением допинга
Бывший боец UFC Чейл Соннен намекнул, что проблемы со здоровьем у Бронни Джеймса связаны с употреблением допинга.
18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса в понедельник перенес остановку сердца на тренировке.
«Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина, то можете получить остановку сердца и умереть во сне. Если вы не контролируете должным образом употребление эритропоэтина и у вас случается остановка сердца на глазах у других людей, то есть хороший шанс, что вы вовремя получите помощь и выживете. Если вы следите за использованием эритропоэтина, но комбинируете его с тестостероном, вам придется иметь дело с целым рядом других проблем.
Надеюсь, мы сможем извлечь из случившегося урок», – написал Соннен.
Бронни в этом году покинул школу и поступил в университет Южная Каролина.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
Я вот тоже об этом подумал. Я вообще уверен, что НБА самый грязный вид спорта после велогонок. Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки, как бы не развивалась медицина. А они становятся все сильне и сильнее, все больше и больше.
Скоро 220 см фрики будут носиться, как вингеры в футболе в топ клубах.
НБА - как закрытый клуб. Так что я убежден, что там каждый 1 что-то да употребляет, а лиге плевать, ведь зрелище и бабки важнее.
Ну просто пример. Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?) то есть он при восстановлении не жрал ничего? Ахаххах
Не знаю кто в этом поверит, но точно не я)
Причем я за то, чтобы в некоторых видах спорта разрешили некоторые препараты для увеличения зрелища и восстановления, ведь спорт выходит уже на животный уровень нагрузок.
А так, как бы не было разоблачения НБА, как в свое время Лэнса Армстронга. Лэнса считаю величайшим велогонщиком и одним из лучших спортсменов в истории.
А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям.
Я верю в чистый футбол, но баскетбол очень вряд ли)
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Эритропоэтин работает, поэтому Леброн его принимает. ЭПО увеличивает количество эритроцитов, а это повышает выносливость и ты можешь играть весь матч», – сказал Соннен.
«Ну не могут 100+ кг бугаи так летать и переносить такие нагрузки»
«Дюрант рвет ахилл в 30+ и возвращается практически тем же игроком? Серьезно?)»
«Не знаю кто в этом поверит, но точно не я)»
«А все эти сказки про чистый спорт лучше оставить мечтателям»
Великолепная, искрометная аналитика. Тут даже про ногомяч парировать не придется
Просто медицина творит чудеса. И подозреваю уровень чистки организма сейчас на каком-то феноменальном уровне.