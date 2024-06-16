Брайан Уиндхорст: «Моя критика Луки Дончича не была чем-то спорным. Это то, что он слышал много раз и что снова произойдет в его карьере»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Брайан Уиндхорст Баскетбол

Брайан Уиндхорст не изменил мнения после победного матча «Далласа».

Эксперт ESPN обрушился с критикой на словенского баскетболиста после 3-го матча серии, обвинив его в недостаточном усердии в защите и неприемлемом поведении на паркете.

«Лука Дончич провел блестящий матч. Это то, что требовалось команде от ее лидера. Он лучший игрок в серии, был лучшим сегодня на площадке. То, что я сказал о Дончиче, стало вирусным из-за подачи. Но в моих словах не было ничего спорного. Это то, что Лука Дончич слышал уже много раз. «Даллас», партнеры и фанаты согласились бы со мной, если бы были честными перед собой.

В этом и главная проблема, что он слышал это раньше и продолжает делать это снова. Он собрался в 4-м матче, но подобные ситуации снова произойдут в его карьере. Не знаю, случится ли это в этой серии. Главное, чтобы он смог справляться с ними в нужном ключе, чтобы оказаться победителем», – заключил Уиндхорст.

«Мэверикс» смогли открыть счет в финальной серии и сократили разрыв с «Бостоном» (1-3).

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