Рикки Рубио рассказал о причине отсутствия в составе сборной Испании: «Моя спортивная карьера зависит от этого лета, мне нужно свободно подумать»
Рикки Рубио взял время на размышление и отказался от места в сборной Испании.
Главный тренер сборной Серджо Скариоло рассказал, что Рубио нужно «принять решение относительно своей жизни и карьеры».
«Я в порядке. Были сложности, мне хотелось разобраться с ощущениями по итогам сезона и свободно подумать, в каком направлении двигаться.
Мне не хватило времени, чтобы определиться со сборной. Они начали тренироваться, а я не вернулся в форму. Моя спортивная карьера будет зависеть от этого лета. Было бы эгоистично войти в заявку и не выложиться на 100%», – объяснил испанский защитник.