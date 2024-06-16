Рикки Рубио рассказал о причине отсутствия в составе сборной Испании: «Моя спортивная карьера зависит от этого лета, мне нужно свободно подумать»

Рикки Рубио взял время на размышление и отказался от места в сборной Испании.

Главный тренер сборной рассказал, что нужно «принять решение относительно своей жизни и карьеры».

«Я в порядке. Были сложности, мне хотелось разобраться с ощущениями по итогам сезона и свободно подумать, в каком направлении двигаться.

Мне не хватило времени, чтобы определиться со сборной. Они начали тренироваться, а я не вернулся в форму. Моя спортивная карьера будет зависеть от этого лета. Было бы эгоистично войти в заявку и не выложиться на 100%», – объяснил испанский защитник.