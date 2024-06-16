Договоренность между Марио Хезоней и «Барселоной» разорвана из-за теплых слов форварда в адрес «Реала» (Mundo Deportivo)
Слова Марио Хезони о любви к «Реалу» вызвали негативную реакцию «Барселоны».
Клуб вышел из переговоров, находившихся на стадии согласования контракта. Стороны подписали соглашение на пять лет и сумму около 3 миллионов в год и должны были подать заявление в офис испанской лиги. «Реал» имел теоретическую возможность повторить предложение конкурента.
По сообщению источника, «Барселона» использовала выделенные под Хезоню деньги для приобретения Кевина Пантера, сумевшего в течение суток договориться о расторжении контракта с «Партизаном».