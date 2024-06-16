Договоренность между Марио Хезоней и «Барселоной» разорвана из-за теплых слов форварда в адрес «Реала» (Mundo Deportivo)

Теги возможные переходы Партизан Барселона Реал чемпионат Испании Марио Хезоня Кевин Пантер Баскетбол

Слова Марио Хезони о любви к «Реалу» вызвали негативную реакцию «Барселоны».

Клуб вышел из переговоров, находившихся на стадии согласования контракта. Стороны подписали соглашение на пять лет и сумму около 3 миллионов в год и должны были подать заявление в офис испанской лиги. «Реал» имел теоретическую возможность повторить предложение конкурента.

По сообщению источника, «Барселона» использовала выделенные под Хезоню деньги для приобретения Кевина Пантера, сумевшего в течение суток договориться о расторжении контракта с «Партизаном».

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5 комментариев
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какой бред
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то тут ноют, что времена и те, нет олдскула и все сопляки. теперь когда есть олдскульные принципы, ноют обратно. не понять молодежь
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изменил перед свадьбой . Психиатрия
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Это всё комплексы
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Было бы мило перестать постить сообщения инсайдеров о переходах в европе как совершившиеся факты. Уже по 3 раза некоторые тут игроки куда-то перешли, а потом не перешли/продлили, а потом не продлили
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