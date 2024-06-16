«Торонто» собирается воспользоваться опцией и продлить контракт Брюса Брауна с учетом будущего обмена

«Рэпторс» рассматривают Брюса Брауна как актив в обмене.

Клуб, скорее всего, воспользуется опцией и продлит соглашение игрока на сезон-2024/25.

Чемпион НБА 2023 года в составе « » набирал 9,6 очка, 3,8 подбора и 2,7 передачи в этом регулярном чемпионате.

« » пытался обменять баскетболиста на драфт-пик первого раунда перед дедлайном обменов, но не достиг успеха.

Канадский клуб также собирается продлить контракт своей главной звезды – 22-летнего форварда .