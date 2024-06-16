Энтони Дэвис: «Леброн Джеймс в Топ-1000 в Madden сейчас. Недавно выиграл у 164-го в рейтинге»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Маркифф Моррис Энтони Дэвис Куинн Кук Баскетбол

Энтони Дэвис рассказал, в какие видеоигры играют в «Лейкерс».

«Видеоигры очень сильно выросли в популярности со времен коронавируса. Всем было нечего делать. Забавно, что Леброн как раз прекратил играть примерно в то время. Мы в основном играем в Madden (симулятор американского футбола). У нас был турнир в «пузыре». Я был лучшим. Топ-3: я, Куинн Кук и Маркифф Моррис. Я разгромил Леброна один на один. Так что он вернулся к видеоиграм. Сейчас он примерно в тысяче лучших игроков мира, недавно говорил, что победил 164-го в рейтинге. Он играет примерно 15-20 матчей в день.

Так что видеоигры сейчас очень популярны в НБА», – заключил центровой «Лейкерс».

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