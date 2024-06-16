Джефф Ван Ганди: «Брэд Стивенс и Джо Маззулла бросили мне спасательный круг. Опыт работы с ними вернул мне силы»

Джефф Ван Ганди благодарен «Селтикс» за предоставленный шанс.

«Меня уволили с ESPN 30 июня прошлого года, мой младший сын уехал в колледж, и двое близких мне людей скончались примерно в то время. Я был не слишком хорошо знаком с , когда вышел на работу в «Селтикс». Был в странном состоянии в то время. Не знал, куда ведет меня жизнь, какие у меня цели, чем я буду заниматься. Особенно в этом новом коллективе, где я никого не знал.

Работа с ними вернула мне силы. Брэд Стивенс и бросили мне спасательный круг. Все в их тренерском штабе приняли меня с распростертыми объятиями. Это очень молодой коллектив. – старший. Больше нет никого за 40 лет. Я очень многому научился от них. Нашел свое место. Вся организация построена поразительным образом.

Невозможно добиться атмосферы в игровом составе лучше, чем в тренерском штабе. Джо Маззулла – великолепный тренер и лидер. Но лучше всего он справился с созданием тренерского штаба, в котором больше беспокоятся о результате, чем о признании своих заслуг.

Персоналы команд в последнее время раздулись, и стало еще сложнее с ними управляться. Меня восхищает, как Маззулла воспитывает не только своих игроков, но и тренеров. Все имеют свой голос и право на высказывание, но следуют за ним, когда он принимает окончательное решение», – заключил Ван Ганди.

Специалист работает в « » в качестве консультанта. Ван Ганди может занять должность помощника в следующем сезоне.