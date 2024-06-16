Джоэл Эмбиид принял участие в программе Countdown, когда услышал о присутствии Пола Джорджа
Тим Бонтемпс рассказал об инициативе Джоэла Эмбиида.
Журналист ESPN столкнулся с центровым «Филадельфии» перед эфиром передачи Countdown. Бонтемпс сообщил Эмбииду, что Пол Джордж принимает участие в шоу в качестве ведущего и центровой «Сиксерс» выразил желание присоединиться.
Журналист организовал встречу с продюсером шоу. Эмбиид использовал возможность для личного разговора с форвардом «Клипперс» и намекнул на желание увидеть Джорджа в «Филадельфии» в эфире передачи.
Пол Джордж является одной из главных трансферных целей на рынке в это межсезонье.