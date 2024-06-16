Джоэл Эмбиид принял участие в программе Countdown, когда услышал о присутствии Пола Джорджа

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Джоэл Эмбиид Баскетбол

Тим Бонтемпс рассказал об инициативе Джоэла Эмбиида.

Журналист ESPN столкнулся с центровым «Филадельфии» перед эфиром передачи Countdown. Бонтемпс сообщил Эмбииду, что Пол Джордж принимает участие в шоу в качестве ведущего и центровой «Сиксерс» выразил желание присоединиться.

Журналист организовал встречу с продюсером шоу. Эмбиид использовал возможность для личного разговора с форвардом «Клипперс» и намекнул на желание увидеть Джорджа в «Филадельфии» в эфире передачи.

Пол Джордж является одной из главных трансферных целей на рынке в это межсезонье.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий