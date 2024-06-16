Марк Стейн: «Марио Хезоня может вернуться в НБА этим летом»

Теги возможные переходы Портленд Барселона Реал НБА Марио Хезоня Марк Стейн Баскетбол

Марк Стейн сообщил о слухах о Марио Хезоне.

«Марио Хезоня провел последние два сезона в «Реале» и постоянно упоминается в качестве свободного агента, который может вернуться в НБА этим летом», – заявил инсайдер.

Форвард закончил выступление в НБА в сезоне-2019/20, играя за «Портленд». На его счету – 4,8 очка и 3,5 подбора за 16,4 минуты в среднем в 53 матчах за «Блэйзерс».

29-летний хорватский баскетболист набирал 14 очков и 4,5 подбора в Евролиге за «Реал» в сезоне-2023/24 и помог команде дойти до финала турнира. «Реал» выиграл национальный чемпионат и взял Кубок Короля Испании.

Хезоня не смог договориться с командой по условиям нового контракта и, по сообщению источника, неудачно закончил переговоры с «Барселоной».

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1 комментарий
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Вернуться-то он может. Вот только в какой роли? Собирать мусорные минуты?
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