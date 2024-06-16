Лука Дончич вышел на 6-е место по количеству матчей плей-офф с 25 очками за половину игры
Лука Дончич набрал 25 очков в первой половине 4-го матча финала НБА.
Разыгрывающий «Далласа» показывает подобную результативность за половину игры в плей-офф в 8-й раз, разделив шестое место по этому показателю с Алленом Айверсоном и Девином Букером (с учетом имеющейся статистики с 1997 года). Первое место занимает Леброн Джеймс (21). На пятой позиции находится соперник Дончича по финалу форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (10).
У Миши только матчей с >49 очками 12 штук в ПО, правда два из них с ОТ, но это почти железобетонная гарантия, что это 12 игр с 25 за половину.