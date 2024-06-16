Лука Дончич вышел на 6-е место по количеству матчей плей-офф с 25 очками за половину игры

Лука Дончич набрал 25 очков в первой половине 4-го матча финала НБА.

Разыгрывающий « » показывает подобную результативность за половину игры в плей-офф в 8-й раз, разделив шестое место по этому показателю с и (с учетом имеющейся статистики с 1997 года). Первое место занимает (21). На пятой позиции находится соперник Дончича по финалу форвард « » Джейсон Тейтум (10).