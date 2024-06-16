Лука Дончич вышел на 6-е место по количеству матчей плей-офф с 25 очками за половину игры

Теги Бостон Леброн Джеймс Даллас Аллен Айверсон Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Лука Дончич Девин Букер Джейсон Тейтум Баскетбол

Лука Дончич набрал 25 очков в первой половине 4-го матча финала НБА.

Разыгрывающий «Далласа» показывает подобную результативность за половину игры в плей-офф в 8-й раз, разделив шестое место по этому показателю с Алленом Айверсоном и Девином Букером (с учетом имеющейся статистики с 1997 года). Первое место занимает Леброн Джеймс (21). На пятой позиции находится соперник Дончича по финалу форвард «Бостона» Джейсон Тейтум (10). 

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7 комментариев
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Куда ни глянь, дед в любых рейтингах на первых местах..
+7
-3
+4
Since 1997 postseason 😂😂😂
+5
-1
+4
Ответ swearengenquotes
Срочно нужна статистика "Since 06/15/2024". Говорят, что там Лука уверенно с отрывом занимает первое место, но нужно проверить.
Проблема дать статистику за всю историю, насколько я понимаю, в том, что до сезона 97/98 велись более простые протоколы, без так называемого box score.
У Миши только матчей с >49 очками 12 штук в ПО, правда два из них с ОТ, но это почти железобетонная гарантия, что это 12 игр с 25 за половину.
+2
-1
+1
Срочно нужна статистика "Since 06/15/2024". Говорят, что там Лука уверенно с отрывом занимает первое место, но нужно проверить.
+1
-1
0
А если будет с 80х, то на первом месте будет другой?)
0
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Ответ Самый адовый Крикун
Проблема дать статистику за всю историю, насколько я понимаю, в том, что до сезона 97/98 велись более простые протоколы, без так называемого box score. У Миши только матчей с >49 очками 12 штук в ПО, правда два из них с ОТ, но это почти железобетонная гарантия, что это 12 игр с 25 за половину.
У деда одна игра в плэйофф с >49 очками. Еще два раза он набрал 49. Дед и тут на первом месте.
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