Лука Дончич защищался против игрока с мячом в проходах на 10 раз больше, чем любой другой баскетболист «Далласа» в финальной серии
«Бостон» продолжал атаковать через Луку Дончича в 4-м матче.
Лидер «Далласа» защищался против игрока с мячом в финальной серии в 47 проходах, на 10 больше, чем любой другой баскетболист «Мэверикс».
Удачная защита Дончича стала одной из причин победы его команды в 4-м матче (1-3).
«Бостон» реализовал 39,4% бросков из краски. В первых трех играх финала этот показатель составлял 65,2%.