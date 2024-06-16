Лука Дончич защищался против игрока с мячом в проходах на 10 раз больше, чем любой другой баскетболист «Далласа» в финальной серии

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

«Бостон» продолжал атаковать через Луку Дончича в 4-м матче.

Лидер «Далласа» защищался против игрока с мячом в финальной серии в 47 проходах, на 10 больше, чем любой другой баскетболист «Мэверикс».

Удачная защита Дончича стала одной из причин победы его команды в 4-м матче (1-3).

«Бостон» реализовал 39,4% бросков из краски. В первых трех играх финала этот показатель составлял 65,2%.

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1 комментарий
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Пусть Бостон продолжает это делать, а Луке не спасовать и вновь успешно выдержать этот натиск! Удачи Даллас Маверикс!!!…
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