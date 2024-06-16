Лука Дончич защищался против игрока с мячом в проходах на 10 раз больше, чем любой другой баскетболист «Далласа» в финальной серии

«Бостон» продолжал атаковать через Луку Дончича в 4-м матче.

Лидер « » защищался против игрока с мячом в финальной серии в 47 проходах, на 10 больше, чем любой другой баскетболист «Мэверикс».

Удачная защита стала одной из причин победы его команды в 4-м матче (1-3).

« » реализовал 39,4% бросков из краски. В первых трех играх финала этот показатель составлял 65,2%.