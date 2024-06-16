Гилберт Аренас: «Когда Дуэйн Уэйд, Бош и Леброн решили объединиться, они планировали сделать это в «Нью-Йорке»

Теги Леброн Джеймс Майк Миллер Майами Дуэйн Уэйд Нью-Йорк Амаре Стаудемайр Крис Бош Гилберт Аренас Юдонис Хаслем Микки Арисон Баскетбол

Гилберт Аренас рассказал свою версию о «большом трио» Майами.

«Когда Дуэйн Уэйд, Бош и Леброн решили объединиться, они не хотели делать это в городе одного из них, чтобы все было по-новому. Так что они планировали сделать это в «Нью-Йорке». Но поскольку они не сообщили на тот момент никому о своем решении, Долан совершил ошибку и заплатил Амаре Стаудемайру. Стаудемайр не вписывался в их планы, у них уже было «большое трио».

Долан облажался, они позвонили Микки Эрисону и спросили, может ли он устроить их объединение. «Майами» украл Майка Миллера, потому что знал, что он является частью группы. Хаслем отказался от своей сделки и дал клубу скидку. Все работали вместе», – рассказал бывший баскетболист.

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