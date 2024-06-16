Гилберт Аренас: «Когда Дуэйн Уэйд, Бош и Леброн решили объединиться, они планировали сделать это в «Нью-Йорке»

Гилберт Аренас рассказал свою версию о «большом трио» Майами.

«Когда Дуэйн Уэйд, Бош и решили объединиться, они не хотели делать это в городе одного из них, чтобы все было по-новому. Так что они планировали сделать это в « ». Но поскольку они не сообщили на тот момент никому о своем решении, Долан совершил ошибку и заплатил . Стаудемайр не вписывался в их планы, у них уже было «большое трио».

Долан облажался, они позвонили Микки Эрисону и спросили, может ли он устроить их объединение. « » украл , потому что знал, что он является частью группы. Хаслем отказался от своей сделки и дал клубу скидку. Все работали вместе», – рассказал бывший баскетболист.