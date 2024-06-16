Снуп Догг о пятом матче финала Западной конференции: «Я стал фанатом Луки Дончича тем вечером»

Снуп Догг рассказал о моменте с Лукой Дончичем.

Словенский разыгрывающий переругивался с болельщиком, сидевшим за спиной известного рэпера, в заключительной победной игре финала Западной конференции против «Миннесоты» (4-1).

«Никогда не видел вживую, Кайри Ирвинг – мой хороший друг. Просто хотел посмотреть хороший баскетбол. Лука не обращался ко мне. Фанат за моей спиной весь матч поливал его дерьмом. Орал: «Лука, ты плакса. Поплачь!». Когда Лука вывел свою команду вперед, он ответил ему: «Кто плачет теперь, мазафакер?!». Мне очень понравилось его поведение. Он отвечает на давление. Тем вечером я стал фанатом Луки. Сейчас они проигрывают, но серия еще не закончена», – рассказал Снуп Догг.