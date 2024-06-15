«Это очень смешно». Дрэймонд Грин посмеялся над тем, что Клэй Томпсон отписался от «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин высказался о том, что Клэй Томпсон отписался от «Уорриорз».

«Я знаю, вы ждете, когда я выскажусь о том, что Клэй отписался от «Уорриорз» и удалил какие-то посты в соцсети. Я понятия не имею, что произошло. Это очень смешно. К вашему сведению, я очень смеялся, когда я вошел и Джексон спросил: «А что там с Клэем?» Я такой: «Что случилось?» «Он отписался от «Уорриорз».

По-моему, это смешно. Я знаю, вы хотели бы, чтобы кто-то обиделся или типа того. Это не так. Такого никогда не будет. Это смешно», – сказал форвард «Голден Стэйт».

Ранее Томпсон отписался от «Голден Стэйт» в соцсети и удалил все посты, связанные с клубом.

Этим летом Томпсон получает статус неограниченно свободного агента. Ранее он не мог договориться с клубом об условиях нового соглашения. В услугах Томпсона заинтересованы «Орландо», «Оклахома» и «Филадельфия».

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
У Грина есть шанс навалять еще одному пока что одноклубнику.
+6
0
+6
Атмосфера в команде явно испортилась ещё в прошлом сезоне. Пока Грин и Уигинс имеют какую-то ценность, нужно уходить в перестройку. Только Стефф заслуживает сам решать, ему будет комфортно подтянуть молодежь или побороться за титул в другой организации.
+2
0
+2
Ответ rabindradat
Атмосфера в команде явно испортилась ещё в прошлом сезоне. Пока Грин и Уигинс имеют какую-то ценность, нужно уходить в перестройку. Только Стефф заслуживает сам решать, ему будет комфортно подтянуть молодежь или побороться за титул в другой организации.
Степан уже никуда не уйдет. последний из ветеранов остался верен одному клубу. у него все итак в порядке, даже если уже не поборется за 5 титул, хотя хочется верить что все же получится
+1
0
+1
посмеялся Грин выкапывая могилу
0
0
0
Клеюшка продолжает истерить.
0
0
0
Что, только на ветеранский минимум готовы продлить?
0
0
0
это был последний аргумент Томпсона в переговорах с гсв
0
0
0
Да пусть уходит. Мерзким персонажем оказался этот Клэй. Даже скорее обидчивой девочкой, нежели мужиком
0
0
0
Томпсон подписал контракт с другим клубом!
Грин: «Это очень смешно»
0
0
0
Ответ rabindradat
Атмосфера в команде явно испортилась ещё в прошлом сезоне. Пока Грин и Уигинс имеют какую-то ценность, нужно уходить в перестройку. Только Стефф заслуживает сам решать, ему будет комфортно подтянуть молодежь или побороться за титул в другой организации.
а тебе комфортно решать?)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий