«Это очень смешно». Дрэймонд Грин посмеялся над тем, что Клэй Томпсон отписался от «Уорриорз»

Дрэймонд Грин высказался о том, что Клэй Томпсон отписался от «Уорриорз».

«Я знаю, вы ждете, когда я выскажусь о том, что Клэй отписался от «Уорриорз» и удалил какие-то посты в соцсети. Я понятия не имею, что произошло. Это очень смешно. К вашему сведению, я очень смеялся, когда я вошел и Джексон спросил: «А что там с ?» Я такой: «Что случилось?» «Он отписался от «Уорриорз».

По-моему, это смешно. Я знаю, вы хотели бы, чтобы кто-то обиделся или типа того. Это не так. Такого никогда не будет. Это смешно», – сказал форвард « ».

Ранее Томпсон отписался от «Голден Стэйт» в соцсети и удалил все посты, связанные с клубом.

Этим летом Томпсон получает статус неограниченно свободного агента. Ранее он не мог договориться с клубом об условиях нового соглашения. В услугах Томпсона заинтересованы «Орландо», «Оклахома» и «Филадельфия».