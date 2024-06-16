Джей Джей Редик провел первое официальное собеседование в «Лейкерс»

Теги Бостон Даллас Лейкерс Джей Джей Редик НБА НБА плей-офф Джини Басс Роб Пелинка Дарвин Хэм Баскетбол

«Лейкерс» провели собеседование с Джей Джей Редиком.

Встреча прошла в субботу и стала первым официальным интервью ведущего ESPN с организацией. Редик встретился с Джини Басс, Робом Пелинкой и другими ключевыми представителями персонала клуба.

Первый неформальный контакт претендента на должность главного тренера с представителями команды произошел на драфт-комбайне НБА. Редик, по сообщениям источников, неоднократно связывался с Пелинкой после увольнения Дарвина Хэма и смог установить контакт с генеральным менеджером клуба.

Считается, что решение «Лейкерс» по новому главному тренеру команды станет известно после окончания финала НБА. Редик связан обязательствами с ESPN до завершения серии между «Бостоном» и «Далласом».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
реакция леброна на эту новость
да ну нецензурное слово такого не бывает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий