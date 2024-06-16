Джей Джей Редик провел первое официальное собеседование в «Лейкерс»

«Лейкерс» провели собеседование с Джей Джей Редиком.

Встреча прошла в субботу и стала первым официальным интервью ведущего ESPN с организацией. Редик встретился с Джини Басс, и другими ключевыми представителями персонала клуба.

Первый неформальный контакт претендента на должность главного тренера с представителями команды произошел на драфт-комбайне . Редик, по сообщениям источников, неоднократно связывался с Пелинкой после увольнения и смог установить контакт с генеральным менеджером клуба.

Считается, что решение « » по новому главному тренеру команды станет известно после окончания финала НБА. Редик связан обязательствами с ESPN до завершения серии между « » и «Далласом».