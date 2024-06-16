Джей Джей Редик провел первое официальное собеседование в «Лейкерс»
«Лейкерс» провели собеседование с Джей Джей Редиком.
Встреча прошла в субботу и стала первым официальным интервью ведущего ESPN с организацией. Редик встретился с Джини Басс, Робом Пелинкой и другими ключевыми представителями персонала клуба.
Первый неформальный контакт претендента на должность главного тренера с представителями команды произошел на драфт-комбайне НБА. Редик, по сообщениям источников, неоднократно связывался с Пелинкой после увольнения Дарвина Хэма и смог установить контакт с генеральным менеджером клуба.
Считается, что решение «Лейкерс» по новому главному тренеру команды станет известно после окончания финала НБА. Редик связан обязательствами с ESPN до завершения серии между «Бостоном» и «Далласом».
да ну нецензурное слово такого не бывает