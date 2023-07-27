Врачи оптимистично оценивают перспективы Бронни Джеймса (TMZ Sports)

Теги происшествия Леброн Джеймс Лейкерс НБА NCAA фото Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

У 18-летнего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса Бронни случилась остановка сердца во время баскетбольной тренировки с командой университета Южная Калифорния.

По информации TMZ Sports, Бронни Джеймс демонстрирует признаки улучшения, врачи оптимистично оценивают перспективы молодого баскетболиста.

Отмечается, что такие новости «стали облегчением» для родителей Бронни, Леброна и Саванны Джеймс.

Официальных заявлений о состоянии здоровья Бронни на данный момент нет.

Как сообщает Daily Mail, 4-кратный MVP НБА «шокирован и напуган» в связи с тем, что случилось с Бронни.

«Леброн шокирован и напуган. Семья заботится о том, чтобы Бронни получил наилучший уход, его благополучие сейчас важнее всего», – поделился источник издания.

Леброн был замечен в медицинском центре Седарс-Сенай, где Бронни проходит лечение после инцидента.

TMZ Sports

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно

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8 комментариев

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Иван Куликов
Интересно, а какая ещё может у родителей реакция быть?
Даже обсуждать смешно
+10
-1
+9
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Донован хозяин НБА
Ответ trav
Контракт с дьяволом он такой. За славу и известность всегда приходится платить. И очень часто не деньгами.
У детей бедных и неизвестных людей сердце не останавливается? Или в чем посыл?
+8
0
+8
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Forza
Ответ trav
в 18 лет? сердце? очень-очень редко. При этом у Леброна дети живут в прекрасных условиях. А так право каждого соглашаться или нет с тем, что я написал
А у детей богатых не очень-очень редко в 18 лет сердце останавливается? Ты написал какую то абсолютную чушь
+1
0
+1
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