У 18-летнего сына суперзвезды НБА Леброна Джеймса Бронни случилась остановка сердца во время баскетбольной тренировки с командой университета Южная Калифорния.

По информации TMZ Sports, Бронни Джеймс демонстрирует признаки улучшения, врачи оптимистично оценивают перспективы молодого баскетболиста.

Отмечается, что такие новости «стали облегчением» для родителей Бронни, Леброна и Саванны Джеймс.

Официальных заявлений о состоянии здоровья Бронни на данный момент нет.

Как сообщает Daily Mail, 4-кратный MVP НБА «шокирован и напуган» в связи с тем, что случилось с Бронни.

«Леброн шокирован и напуган. Семья заботится о том, чтобы Бронни получил наилучший уход, его благополучие сейчас важнее всего», – поделился источник издания.

Леброн был замечен в медицинском центре Седарс-Сенай, где Бронни проходит лечение после инцидента.

TMZ Sports

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно