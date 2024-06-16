Дерек Фишер: «Тим Хардуэй увидел, что способен попадать. Это может изменить ситуацию»

Дерек Фишер прокомментировал итоги 4-го матча финала НБА.

«Когда случается такой разгром, иногда проигравшим даже проще списать эту игру на случайность и забыть о ней. Я поддерживаю такую точку зрения в теории.

Но в данном случае Тим Хардуэй увидел, что может попадать. Теперь, когда « » понадобится четвертая или пятая опция в , и будет Хардуэй, который может дать 9-10 очков за несколько минут, это немного изменит ситуацию.

Так что «Даллас» будет чувствовать себя увереннее и выйдет играть в полную силу. . смог что-то показать. Они нашли то, с чем смогут вернуться на площадку «Селтикс», – заключил бывший игрок.