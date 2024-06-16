Тайриз Халибертон: «Это был великолепный год. Для команды и меня лично»

Теги Бостон Индиана НБА НБА плей-офф Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон остался доволен результатами сезона-2023/24.

«Да, это был великолепный год. Отличный сезон для команды и меня лично. Но мы знаем, что впереди следующий шаг и не удовлетворены просто попаданием в финал Восточной конференции. Мы хотим гораздо большего.

Можно сказать, что мы значительно опередили график перестройки, но знаем, на что мы способны. Наша цель – сохранить этот уровень и добиться большего», – заключил разыгрывающий «Индианы».

«Пэйсерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Бостону» со счетом 0-4.

Халибертон набирал 18,7 очка, 4,8 подбора и 8,2 передачи в первом розыгрыше плей-офф в карьере. Защитник досрочно закончил выступление в заключительной серии, усугубив травму бедра. Халибертон собирается принять участие в олимпийском турнире.

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