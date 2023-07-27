Форвард « » впервые прокомментировал ситуацию с 18-летним сыном , который перенес остановку сердца на тренировке.

«Хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, которые выразили моей семье любовь и молились за нас. Мы чувствуем вашу поддержку, я очень признателен. У нас у всех все хорошо. Наша семья вместе, мы в безопасности и здоровы, и мы чувствуем вашу любовь.

Нам надо будет больше рассказать, когда мы будем готовы, но сейчас я хочу сказать, как много ваша поддержка значит для нас», – написал Джеймс в соцсетях.

Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно