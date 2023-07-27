Леброн Джеймс: «Наша семья вместе, мы в безопасности и здоровы. Расскажем больше, когда будем готовы»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые прокомментировал ситуацию с 18-летним сыном Бронни, который перенес остановку сердца на тренировке.
«Хочу поблагодарить бесчисленное количество людей, которые выразили моей семье любовь и молились за нас. Мы чувствуем вашу поддержку, я очень признателен. У нас у всех все хорошо. Наша семья вместе, мы в безопасности и здоровы, и мы чувствуем вашу любовь.
Нам надо будет больше рассказать, когда мы будем готовы, но сейчас я хочу сказать, как много ваша поддержка значит для нас», – написал Джеймс в соцсетях.
Бронни Джеймс пережил остановку сердца на тренировке. Из реанимации сына Леброна уже вывели, но все равно страшно
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