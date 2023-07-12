С некоторых пор стало обычным делом использовать в отношении 90-х игриво-витиеватые эпитеты. Из «лихих» они как-то невзначай превратились в «разудалые», «благословенные» и даже «фривольные». Но смысл тюнингованных выражений остался тот же: в баскетбол играли лучше, жвачка «Love is» держала вкус дольше, а «Пепси» была слаще. В том числе и потому, что ее рекламировала Синди Кроуфорд – одна из «могучей кучки» ведущих супермоделей 90-х, куда помимо нее так же входили Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Линда Евангелиста.

В отличие от своих подруг Кроуфорд не ограничивалась съемками для Sports Illustrated, а заходила чуть дальше в своем желании поподробнее исследовать мир спорта и конкретно НБА.

Кроуфорд умело заигрывала с аудиторией НБА и игроками. Иногда не на пользу для себя

Меньше всего хочется выдавать обычное кокетство и флирт за редкую форму сексизма или желание самоутвердиться за чужой счет. Это касается как Синди, так и баскетболистов, у которых она брала интервью. Кроуфорд была одной из самых высокооплачиваемых моделей 90-х и не хотела ограничивать взаимодействие с аудиторией рамками фотообъектива, эксплуатируя образ недосягаемой богини. Да, ее краткосрочный брак с актером Ричардом Гиром был каким-то странным симбиозом инициативной женщины с инертным и отрешенным мужчиной, а фильм «Честная игра», где она снялась в главной роли – откровенным мусором. Но это были лишь незначительные промашки в череде разного рода экспериментов.

Кроуфорд с одинаковым энтузиазмом пробовала себя в качестве фитнес-тренера, ведущей, интервьюера. И именно в последнем качестве выглядела если не естественно, то хотя бы иронично. Медийщики НБА оценили это умение модели и пригласили ее в рекламный ролик из серии «I love this game». В нем Синди сознается, что любит баскетбол за «пот, мышцы и интенсивную работу».

Естественно, НБА далеко не первой рассмотрела умение Кроуфорд уверенно чувствовать себя в кадре. Канал MTV уже в 1989-м запустил шоу «House of Style», в котором Синди общалась с деятелями разных популярных сфер. Спорт, естественно, был в их числе. Так что, когда в 1993-м году авторы шоу решили сделать интервью с «самым доминирующим игроком со времен Уилта Чемберлена и самым продающим – со времен Майкла Джордана», то приехала в гости к Шаку именно Кроуфорд.

Девушка, сидя перед горой тостов, делала центровому сэндвичи с арахисовым маслом и джемом, предварительно уведомив Шака, что за каждый бутер возьмет с него по 300 долларов. А молодой и дерзкий О’Нил вместо закуски плотоядно поглядывал на Синди.

С учетом довольно милого совместного фотосета, можно было бы сказать, что встреча прошла на высоком идейном уровне. Если бы не откровения Шака, всплывшие аж в 2001-м. Уже будучи игроком «Лейкерс», О’Нил в радиоэфире ляпнул, что спал с теннисисткой Винус Уильямс, певицей Алией и супермоделью Синди Кроуфорд. Первой встрепенулась Уильямс.

«Я категорически и недвусмысленно заявляю, что у меня никогда не было сексуальных отношений с Шакилом О’Нилом. Я едва его знаю. Мы встречались с ним всего раз, несколько лет назад, когда я была на матче «Лейкерс». Если сказанное Шакилом – это шутка, то это дурной вкус, и меня оскорбляют его слова. Думаю, что в будущем ему следует быть более рассудительным, особенно когда речь идет о чьей-то репутации», – заявила теннисистка.

Шак постарался как можно быстрее пресечь развитие конфликта.

«Знакомые знают, что я комик. Ребята в студии видели, как я смеялся после сказанного, но, думаю, они не восприняли это как шутку, и поэтому сейчас я приношу извинения. Мне очень жаль, Винус. Прости меня, Синди Кроуфорд. Мне жаль, Алия. Кто меня знает, поймет, что я лишь дурачился, и если я задел ваши чувства, я приношу извинения», – повинился О’Нил.

Шак наломал дров, но ему повезло. Если бы он заявил нечто подобное сейчас, то схлопотал бы много исков, и тогда одни лишь судебные издержки обошлись бы ему дороже, чем сэндвич с арахисовым маслом и джемом от Синди Кроуфорд.

Кроуфорд подбирала Деннису Родману трусы, а он ей подарил игровую майку

Родман никогда не упускал возможность эпатировать публику, а медиа никогда не упускали шанс эти выходки задокументировать. MTV, с их фокусом на молодежную аудиторию, особенно. Поэтому сюжет с участием Синди и Денниса был выигрышным для обеих сторон. Чтобы извлечь максимум из общения с таким колоритным гостем, интервью решили совместить с модным показом. Деннис томным голосом отвечал на вопросы, попутно примеряя комплекты нижнего белья, любезно выбранные для него Синди.

Тема «Червяка» и причин, по которым Родмана так называют, была поднята сразу.

«Твое прозвище «Червяк». Это показатель чего-то или как?», – недвусмысленно поинтересовалась ведущая.

«Да. Именно так», – среагировал Родман.

К чести Денниса, он не стал педалировать очевидную тему, а вместо этого прилежно и с готовностью бойскаута принялся облачаться в стринги, тонги и прочие пестрые лоскутки материи размером не больше спичечного коробка. Нечто розовое (на 3,02 минуте видео) заставило до этого бодро державшуюся Кроуфорд приобрести пунцовый оттенок и выскочить из кадра, но в остальном девушка справилась.

В сжатые сроки парочка успела обсудить совместное творчество Денниса и грандж-идолов «Pearl Jam», переговоры с « Буллз» о продлении контракта, готовность Родмана сыграть голым в своем прощальном матче. Завершилось все совместным позированием в купальных костюмах под цвет звездно-полосатого стяга.

«Боже, Деннис, я не могу поверить в то, что согласилась на твои уговоры. Ах, если бы я не ела пончик тем утром», – кокетливо сокрушалась 51-летняя Кроуфорд много лет спустя.

«Все окей, ты здесь очень даже ничего», – по-джентельменски приободрил Синди Деннис.

Постскриптум у этой истории, в отличие от общения с Шаком, оказался куда более ностальгический и миролюбивый. Деннис подарил модели свою игровую майку, в которой Синди очень своевременно и остроумно мелькнула в соцсетях пару лет назад.

«Вот что получается, когда надеваешь на девчонку из Иллинойса «джорданы» и майку Денниса Родмана, которую он подарил ей в 90-е. Смотрите документальный фильм «Последний танец» на ESPN», – призвала своих подписчиков Кроуфорд.

С учетом того, что Синди родом из Иллинойса, получилось не только симпатично, но и аутентично.

В интервью с 19-летним Кобе Кроуфорд была настоящей женщиной-вамп

Расклад чем-то напоминал ситуацию с Шаком: молодой игрок, практически сразу ставший сенсацией в НБА и востребованный всевозможными медиа.

С той лишь разницей, что Кобе не освоился в мире знаменитостей и публичности так же быстро, как О’Нил. И этим в полной мере воспользовалась опытная, 31-летняя Кроуфорд, когда пригласила 19-летнего Брайанта на интервью. Кобе как мог старался напустить на себя дипломатичный вид, ради чего даже надел очки, но в беседе с Кроуфорд то и дело сквозила мальчишеская неуверенность.

Особенно в моменты, когда Синди отходила от тем, связанных с баскетболом.

(на 0:22)

Кроуфорд: «У тебя очень необычное имя. Я знаю, что оно означает, но может ты расскажешь нашим зрителям?»

Брайант: «Да, так называют нежный кусок мяса».

Кроуфорд: «Ты имеешь ввиду нежный, молодой кусок мяса?»

Почувствовав провокацию, Кобе пустился в историко-географические уточнения и постарался пояснить, что речь о стейке, популярном в Японии. Но Кроуфорд не унималась.

(на 5:19)

Кроуфорд: «Кобе, ты всегда начинаешь с дриблинга, прежде чем бросить по кольцу?»

Брайант: «Да, мне нравится. Это весело».

Кроуфорд: «Понимает ли этот парень то, что сейчас сказал? Подумай, Кобе! Ах, я забыла, ты же девст… тебе еще не так много лет».

Брайант: «Это всего лишь ТВ-шоу. Вернемся к баскетболу»

И куда же без дежурной шпильки про защиту – в ситуации, когда пара решила изобразить игру один на один.

(на 6:27)

Кроуфорд: «Как насчет партии один на один. Обычно, когда я играю, меня опекают трое»

Брайант: «Ок. Здорово»

Это законы жанра ток-шоу, и все же необязательно смотреть весь диалог целиком, чтобы понять, какой дискомфорт чувствовал Брайант. Время все расставило на свои места, и в 2021-м действительно заслуженный человек в индустрии моды, успешная женщина и один из символов своего поколения опубликовала трогательное фото в канун дня рождения Джи Джи Брайант.

«Сегодня я проснулась с мыслями об ангеле и ее отце. Ушли, но не забыты. Твое наследие, любовь и храбрость вдохновляют всех нас», – подписала свое фото в пижаме с символикой Мамбаситы Кроуфорд.

Можно, конечно, хмыкнуть носом и сказать, что это очередной рекламный пост, за который знаменитостям прилетают солидные комиссионные от соцсетей. Но не хочется. Хотя бы потому, что у Синди Кроуфорд и НБА есть пусть и небольшая, но довольно насыщенная история взаимоотношений.

Фото: instagram.com/cindycrawford; East News/Ralph Dominguez/MediaPunch /IPX; Pepsi; MTV