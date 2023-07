Многие заметные игроки выбирали «23».

Леброн Джеймс устроил очередной раунд чехарды своих игровых номеров и решил вернуться к №23. Под этим номером Леброн провел большую часть своей карьеры в НБА.

Конечно, эти цифры Джеймс взял в честь своего кумира. Кто это, отгадать несложно:

Леброн дебютировал в НБА под этим номером – и его обязательно выведут из обращения в «Кливленде».

Как когда-то №23 вывели из обращения в «Чикаго», как только Джордан завершил карьеру. В первый раз, в 1993-м.

Джордан вернулся в баскетбол через полтора года, 23-й номер «Буллз» сначала не стали возвращать в обращение, и Майкл играл под 45-м – это был номер его старшего брата. И 23-й Майкл тоже когда-то выбрал в честь брата Лэрри – в детстве баскетбольные тренеры ему говорили, что он вдвое хуже брата, 45 поделить на два и округлить – как раз получается 23.

Джордан №45 играл не на том уровне, к которому привык Майкл, и по ходу плей-офф 1995 года Эм Джей вернулся к классическому, культовому, легендарному №23.

Этот культ создал сам Джордан – и как бы Леброн ни пытался продолжить традицию, 23 всегда будет ассоциироваться с Майклом.

После перехода в «Майами» Джеймсу пришлось сменить №23 на другой любимый номер, №6, как раз из-за культа Джордана. Несмотря на то, что Майкл никогда не играл за «Хит», во время его прощального турне по НБА в 2003-м президент команды Пэт Райли сделал Джордану необычный подарок – «Майами» вывел из обращения 23-й номер.

После 4 лет в «Майами» Леброн вернулся в «Кэвз» и даже устроил опрос, какой номер использовать. В итоге вернулся к №23 – и перевез его в «Лейкерс» в 2018-м. Там, впрочем, он позднее решил перейти на №6. Но когда год назад скончался Билл Расселл, НБА приняла решение увековечить №6 выводом из обращения во всех клубах лиги. Тем баскетболистам, кто в тот момент использовал №6, разрешили его оставить. Леброн все же хотел отказаться от «шестерки» в память о Расселле, но по маркетинговым правилам НБА не мог сделать это так быстро, поэтому возвращение к 23 отложили на год. Через своего агента Рича Пола Леброн прямо заявил, что делает это как дань уважения великому центровому.

Вообще же предыдущий переход от 23 к 6 случился, когда Леброн хотел уважить другого человека. В «Лейкерс» переходил Энтони Дэвис, уроженец «Чикаго» и еще один фанат Джордана. Он тоже использовал №23, и Леброн хотел поприветствовать нового звездного одноклубника, передав ему культовые цифры. НБА – опять же из-за особенностей продаж маек и атрибутики – не разрешила Леброну без предварительного уведомления поменять 23 на 6. Обмен номерами отложили на год, Дэвис взял №3, выиграл с ним титул и прикипел, так что когда Леброн стал «шестым», 23 остался свободным.

Теперь же Леброн – снова №23 «Лейкерс». Скорее всего, именно этот номер ЛАЛ выведут в честь него из обращения (в том, что это произойдет, сомнений никаких), он играл под ним дольше и побеждал больше.

Кстати, «Новый Орлеан» тоже не использовал больше №23 после ухода Энтони Дэвиса. Возможно, когда-нибудь «Пеликанс» простят Дэвиса за его уход и тоже закрепят за ним номер. Но до этого момента еще очень нескоро.

А вот человек, который точно получит свой собственный баннер с 23-м номером под сводами арены, – это Дрэймонд Грин.

Грин играет под 23-м тоже из-за Джордана, но не совсем напрямую: в университете (и позднее в «Уорриорз») Грин равнялся на прдешественника – Джейсона Ричардсона, который выступал за Мичиган Стэйт и в НБА под номером Джордана – потрясающего данкера Ричардсона не обошел стороной ярлык «нового Майкла», но Джей-Рич его и не пугался.

«Новых Джорданов» вообще было много. Не считая Леброна и Кобе, ближе всего к статусу полноценной реплики подобрался Джимми Батлер, который начинал карьеру в «Чикаго» и не мог выбрать №23 по очевидным причинам. Но в «Миннесоте» и «Филадельфии» этот номер Батлеру достался. А после перехода в «Майами» Батлеру было сделано предложение, которого не удостоился когда-то даже Леброн – Пэт Райли был готов дать ему неиспользуемый 23-й номер. Джимми отказался и вернулся к №22.

Из-за Джордана – а потом и из-за Леброна – не смог взять любимый номер, под которым он играет за сборную, и Лаури Маркканен. В «Чикаго» и в «Кливленде» это было невозможно, зато в «Юте» №23 был свободен – и под ним финн зажег в НБА. Кто знает, возможно, когда-то и в «Джаз» этот номер выведут из обращения.

Сейчас официально №23 в честь Джордана выведен только в «Чикаго» и в «Майами» (неформально также и в «Вашингтоне»), а также еще в 4 командах – в честь других игроков. Самый первый – это Фрэнк Рэмзи, первый «суперзапасной» в истории НБА и важная часть династии «Селтикс» 50-х-60-х. Он не выступал на Матчах звезд, но всю карьеру провел за «Бостон», выиграл 7 кубков, попал в Зал славы баскетбола:

Лу Хадсон (на фото – слева) не выиграл за карьеру ни одного, но стал первой звездой «Атланты» после переезда из Сент-Луиса в конце 60-х. Это единственный игрок в истории «Хоукс», выступавший под 23-м номером. Под ним он представлял клуб на 6 Матчах всех звезд НБА. В прошлом году его посмертно включили в Зал славы баскетбола:

Джон «Суперджон» Уильямсон не был звездой ни в НБА, ни даже в АБА, где он дебютировал за «Нетс». Но уж очень его любили болельщики, поэтому «Нетс» неожиданно решили закрепить №23 за защитником-бомбардиром:

Последним до Джордана, кто зарезервировал №23 в своей команде, был Келвин Мерфи из «Хьюстона» – одна из самых миниатюрных звездочек НБА (175 см). Юркий и бесстрашный разыгрывающий все 13 лет карьеры провел за «Рокетс» и даже был включен в Зал славы:

Из-за того, что «Рокетс» закрепили №23 за Мерфи, Фреду Ванвлиту этим летом пришлось поменять номер. В «Торонто» он играл под №23, в «Хьюстоне» будет играть под пятым.

На пути к тому, чтобы стать «тем самым №23» и сделать эти две цифры частью фольклора НБА, Джордану сначала пришлось преодолеть мощный барьер из детройтских «Плохих парней». Одним из препятствий был форвард Марк Агуайр, дружбан Айзейи Томаса со школьных лет. Марк вообще-то предпочитал №24, но на момент перехода в «Детройт» он был занят, так что Агуайр взял ближайший доступный.

Наверное, это традиция «Пистонс» давать франчайз-игрокам чужих команд №23 после перехода в «Детройт». Какой-то ироничный кивок в сторону Майкла? Неизвестно. Но сначала Агуайр, лидер «Далласа», получил в «Пистонс» эту майку, а три десятилетия спустя – и звезда «Клипперс» Блэйк Гриффин.

Вернемся к теме «бэби-Джорданов». Митч Ричмонд – человек, которого сам Майкл называл тяжелейшим соперником в карьере из-за сочетания атакующих и защитных умений. Он начинал в НБА под №23 – этот номер ему определили еще в университете Канзас Стейт, потому что хотели, чтобы он стал следующим великим атакующим защитником баскетбола. Сам Митч предпочитал №2 и позднее именно под ним добился славы в «Сакраменто»: 6 матчей звезд, выведенный номер, Зал славы. Ричмонд №23 остался лишь частью кратковременного трио «Run TMC» в ГСВ, но еще под этим номером Митч завершал карьеру в 2002-м – в «Лейкерс», с чемпионским кубком.

Артеста «новым Майклом» не величали, а он очень хотел. Будущий Метта Уорлд Пис дебютировал в НБА за «Чикаго» (под №15), потом попал в «Индиану», где сменил номер на культовый «23». Когда стало понятно, что он по стилю ближе к Родману, чем к Джордану, сменил номер еще раз – на чикагские «91» Родмана. После этого Рон-Метта продолжал менять номера даже чаще, чем имя (93, 96, 37, 51...)

Что особенного в дерзком центровом Кае Джонсе, кроме цвета волос? Он единственный, кто осмелился взять №23 в «Шарлотт» за те 13 лет, когда основным владельцем клуба был Майкл Джордан:

№23 продолжают активно использовать в НБА, и это неудивительно. Митчелл Робинсон из «Никс»:

Зак Коллинз из «Сан-Антонио»:

Роберт Ковингтон из «Клипперс»:

Даже совсем молодые игроки – вот новичок «Пистонс» Джейден Айви:

Кэмерон Джонсон – выпускник тоже же университета, что и Майкл Джордан, Северная Каролина – выбрал №23 в «Финиксе». После перехода в «Нетс» в результате обмена Дюрэнта номер пришлось поменять.

Еще один игрок «Нетс», которому пришлось отказаться от №23 после перехода в «Бруклин» (напомним, он выведен в честь Джона Уильямсона) – Ройс О’Нил:

Популярен этот номер был и раньше. В 2000-е под ним чехлил соперников центровой Маркус Кэмби:

В 1990-е ставил сверху Седрик Себаллос:

Чуть более современные примеры. Кевину Мартину удалось «выцыганить» себе 23 в четырех разных клубах НБА:

Еще одному атакующему защитнику Уэсли Мэттьюзу – вообще в пяти. Его отец Уэс-старший, кстати, был одноклубником Джордана один сезон.

А кто же последний играл под №23 в «Чикаго» до Майкла? Это был некий Майк Братц, которого теперь помнят только по этому факту:

Последний №23 «Кэвз» до Леброна – Дерек Андерсон:

А в «Лейкерс» перед Леброном №23 последним примерил Гэри Пэйтон II:

Еще одна легенда НБА, игравшая под №23 – это Алекс Инглиш. Вот только будущий лидер «Денвера» примерил этот номер на самом старте карьеры в «Милуоки», а звездой «Наггетс» стал уже под №2:

Смена «23» на «2» – это прямо какая-то традиция НБА! До Ричмонда – Инглиш, до Инглиша – Ван Лир. Под №23 цепкий защитник из 70-х начинал карьеру в НБА. Это было в «Цинциннати», а звездой он стал уже после обмена в «Чикаго». Но в «Буллз» №23 был занят новичком Джеки Дикинсом (кроме того, что он первый в истории «Чикаго» №23, Дикинс больше не известен ничем), Ван Лир выбрал другой номер:

Джефф Маллинс (на фото – справа) – забытая звезда «Голден Стэйт». 10 лет в клубе, 3 Матча звезд, чемпионство-1975 (но уже в роли запасного):

Защитник-пожиратель соперников и подборов Ти Ар Данн провел за «Денвер» почти 800 матчей, все – под №23:

Необычный рекорд у ролевого легкого форварда из 90-х Тайрона Корбина: он играл под №23 в 8 разных клубах (включая «Кливленд» и «Майами» до прощального подарка Джордану)! Только в «Атланте» не удалось взять номер, закрепленный за Хадсоном.

Улыбающийся форвард-джазмен (не играл за «Юту», играл на басу) Уэйман Тисдейл все 12 лет в НБА отбегал под №23:

В Дариусе Майлзе видели «нового Гарнетта», он хотел быть «новым Джорданом». После того, как «Кливленд» расстался с Майлзом, потому что он мешал разивитию Леброна, Дариус попытался украсть славу №23, но не стал ни Гарнеттом, ни Джорданом, ни Леброном, даже Дариусом Майлзом у него не очень хорошо получалось быть.

Не узнали? Да, этот парень в повязке, без бородки, в форме «Нового Орлеана» под 23-м номером, ставящий сверху – не кто иной, как Джей Ар Смит. Он был двадцать-третьим только в первые два сезона в НБА.

Леброн: хочу быть King №23.

НБА: у нас уже есть дома King №23.

King №23 дома: форвард «Филадельфии» Луис Кинг на истекшем двустороннем контракте (на фото – его единственный матч за «Сиксерс»):

Думаете, Брайант – как настоящий атакующий защитник, попавший в НБА в 90-е – не стал копировать предшественника Джордана и никогда не играл под №23? Еще как играл!

Только не тот Брайант, о котором вы подумали. Брайант Стит из «Денвера»:

Ладно, Кобе тоже носил №23 – только не на паркете. В джерси Майкла защитник «Лейкерс» приехал на последний матч финала-2002 за своим собственным «три-питом» – тут даже объяснять символизм не нужно:

И все же «23» для Кобе были не просто символом, идеей, целью, которую нужно превзойти. Для Кобе это был, в первую очередь, номер не Майкла, а номер Джо. Джо Брайанта.

Отец Кобе провел в НБА под этими цифрами 4 года в «Филадельфии» и 3 – в «Клипперс»:

Фото: East News/Icon Sportswire via AP Images, AP Photo/Tom DiPace, AP Photo/Beth A. Keiser, AP Photo/Chris Szagola, AP Photo/Atlanta Journal-Constitution, Bill Grimes, AP Photo/J. Walter Green, AP Photo/Pete Leabo, AP Photo/David Zalubowski, AP Photo/Carlos Osorio, AP Photo/Olga Shalygin, AP Photo/Jacob Kupferman, AP Photo/Carlos Osorio, STREETER LECKA, TIZIANA SORGE / AFP, Christian Petersen, AP Photo/Rick Scuteri, ANTHONY ONCHAK / AFP, AP Photo/John Lent, Sarah Stier, EUGENE GARCIA / AFP; Gettyimages.ru/Michael Reaves, Andrew Lahodynskyj, Tim DeFrisco/Allsport, Rob Carr, Mike Mulholland, Harry How, Jonathan Daniel, Alex Goodlett, Brian Bahr, Stacy Revere, Ken Levine, Mike Powell, Doug Pensinger /Allsport, Ezra Shaw, Jonathan Ferrey, Focus on Sport, Kevin C. Cox, Nick Laham, Maddie Meyer, Gregory Shamus, Thearon W. Henderson, Jonathan Bachman