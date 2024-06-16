Дрэймонд Грин заявил Дереку Фишеру, что «Голден Стэйт» 2017 года обыграл бы «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила в 5 матчах
Дрэймонд Грин и Дерек Фишер обсудили противостояние чемпионских составов.
Речь зашла о гипотетическом противостоянии «Голден Стэйт» 2017 года с Кевином Дюрэнтом и «Лейкерс» времен Шакила О’Нила и Кобе Брайанта, за которых играл Фишер.
Дрэймонд Грин: «Честно говоря, мы победим в 5 матчах. Что думаешь?».
Дерек Фишер: «В пяти? Не знаю, что здесь происходит, но не уверен. Чемпионы против чемпионов? Это должна быть настоящая схватка. И все будет зависеть от правил. Если бы я смог фолить на Стефе так, как я привык играть в защите? У нас был бы шанс. Потому что я бы его отколошматил. Если бы можно было хватать и держать, как мы делали в 2001?».
Дрэймонд Грин: «Не уверен, что мы смогли бы победить по тем правилам. Это была совершенно другая игра. Но в современной игре у вас не было бы шанса. Парни носятся по площадке с такой скоростью. С современными правилами габариты больше не имеют такого значения, потому что ты от них защищен».