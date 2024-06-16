Дрэймонд Грин заявил Дереку Фишеру, что «Голден Стэйт» 2017 года обыграл бы «Лейкерс» Кобе Брайанта и Шакила О’Нила в 5 матчах

Теги Голден Стэйт Лейкерс Кобе Брайант Шакил О′Нил НБА Дерек Фишер Кевин Дюрэнт Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин и Дерек Фишер обсудили противостояние чемпионских составов.

Речь зашла о гипотетическом противостоянии «Голден Стэйт» 2017 года с Кевином Дюрэнтом и «Лейкерс» времен Шакила О’Нила и Кобе Брайанта, за которых играл Фишер.

Дрэймонд Грин: «Честно говоря, мы победим в 5 матчах. Что думаешь?».

Дерек Фишер: «В пяти? Не знаю, что здесь происходит, но не уверен. Чемпионы против чемпионов? Это должна быть настоящая схватка. И все будет зависеть от правил. Если бы я смог фолить на Стефе так, как я привык играть в защите? У нас был бы шанс. Потому что я бы его отколошматил. Если бы можно было хватать и держать, как мы делали в 2001?».

Дрэймонд Грин: «Не уверен, что мы смогли бы победить по тем правилам. Это была совершенно другая игра. Но в современной игре у вас не было бы шанса. Парни носятся по площадке с такой скоростью. С современными правилами габариты больше не имеют такого значения, потому что ты от них защищен».

 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Можно быть хейтером Гсв, но всем понятно, что та Команда с КД это аномалия, КД это лучшее дополнение в истории
+2
0
+2
Дрэймонд Грин и Дерек Фишер обсудили противостояние чемпионских составов и новые вкусняшки из магазина "Petsmart"
0
0
0
вот да, от правил много зависит. если на игроков атаки нельзя дышать, то у ЛАЛ не было бы шансов. А если бы разрешался приличный уровень рубилова, Шакил бы там растоптал всех, мне кажется
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий