Деян Парежанин: «Астана» пыталась вернуться после большого перерыва, но «Нижний Новгород» контролировал ход игры»

Исполняющий обязанности главного тренера «Астаны» Деян Парежанин отдал должное сопернику в матче против «Нижнего Новгорода» (49:69) Лиги ВТБ.

«Поздравляю с победой. Первая четверть для обеих команд была очень напряженной. В защите мы хорошо сыграли, но не смогли наказать соперника в быстрых отрывах, не использовали свои моменты. Мы пытались вернуться после большого перерыва, но соперники контролировали ход игры и не дали нам шанс. У нас было много ошибок, нам нужно будет поработать над ними перед следующей игрой с ЦСКА», – сказал Парежанин.

с показателями 2-13 остается на 10-м месте в Лиге ВТБ.

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